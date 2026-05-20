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中華職棒味全龍今（20）日持續在花蓮球場交手台鋼雄鷹，此役前6局龍隊取得3分領先，7局上雄鷹反攻時卻出現爭議判決，龍隊左投王伯洋一顆內角近身球，原本被判好球，但雄鷹打者湯家豪向主審示意擦到手肘，主審木內九二生立刻改判觸身球，但經過裁判會議後再度改判觸身球不算，此判決讓雄鷹總教練洪一中相當不滿，無法接受裁判群說法，但最終只能無奈回到休息室。此役前6局雄鷹以1：4落後，7局上展開反攻，兩出局後攻佔一、二壘，龍隊選擇讓先發投手伍鐸退場，由左投王伯洋登板「拆彈」，面對首棒打者湯家豪，第1顆內角近身球由打者內角拐進紅中，日籍主審木內九二生判定好球，不過湯家豪立刻主審示意手肘被球擦到，主審也改判觸身球，讓湯家豪上一壘。此時龍隊總教練葉君璋上場抗議，場上4位裁判群也展開會議，經過短暫討論，主審再度改判湯家豪觸身球不算。這時輪到雄鷹總教練洪一中上場抗議，從轉播中可以看見，洪總無法理解、接受裁判群的解釋，但最終只能無奈回到休息室。不過湯家豪最後還是選到保送，雄鷹攻佔滿壘，龍隊再度更換投手，王伯洋僅投7球就退場，李超登板投球，解決代打郭阜林，李超「拆彈」成功，讓雄鷹留下滿壘殘壘。