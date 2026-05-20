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今日千葉羅德海洋在客場對戰近期近況絕佳的埼玉西武獅，比賽在前八局雙方戰成1:1平手，直到九局羅德靠著小球戰術，及對手兩次的失誤拿下分數，最終以1：3收下比賽勝利。另外由於今日另一場比賽東北樂天金鷲輸球，羅德也憑藉這場勝利將勝率負分縮減至5場，並在名次上反超樂天，成功脫離墊底升上聯盟第5名反觀西武隊則是在第9局出現嚴重的「失誤連發」，先是游擊手瀧澤接球漏後導致羅德首棒打者上壘，隨後投手佐藤隼人又投出保送以及暴投，最後連二壘手石井也發生失誤。這場拉鋸戰的落敗，也讓西武隊直接將榜首寶座拱手讓給歐力士隊，名次下滑至聯盟第2名。羅德隊在9局靠著對手失誤與代打和田完成壓力的推進短打，隨後寺地補上左外野安打，攻佔一、三壘。此時教練團果斷下達安全強迫取分戰術，打者友杉成功將球點向三壘方向，以絕妙的觸擊強行護送跑者回本壘得分，攻下珍貴的超前分，也帶動後續對手漏接再灌分數的猛烈攻勢。克服高壓點出致勝一擊的功臣友杉，在賽後一臉認真地笑稱，當下心情其實非常緊張，但因為出門前聽老婆說已經做好了晚飯在家等待，心想著絕對不能讓比賽拖進延長賽，這份家庭的動力也讓他順利執行戰術。隨後小川擊出的二壘滾地球再度造成西武隊石井漏接，讓羅德單局奠定勝基。而為羅德這場戲劇性勝利奠定勝基的，則是先發登場的22歲新秀投手毛利海大。毛利本季至今對戰右打者的被打擊率僅.173，但對戰左打者高達.277，顯得較不擅長應付「左投對左打」的局面，而西武隊今日也確實依循這項數據派出左打部隊來進行攻略。3局西武首棒打者小島擊出安打，由於過去兩人在明治大學時期曾是投捕搭檔，更一同以選秀第一指名之姿踏入職棒，這名最了解毛利球路的捕手成功開闢攻略捷徑。隨後毛利在無人出局一、三壘有人時發生暴投失分，使他對戰西武的連續無失分紀錄停留在14局，不過他隨後展現修正力，最終繳出6局被4安打失1分的優質先發，成為球隊贏球的隱形功臣。