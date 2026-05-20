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中華職棒中信兄弟今（20）日作客桃園球場，踢館樂天桃猿，此役推出22歲新秀左投游竣宥先發，4局下遭到李勛傑敲出逆轉3分砲，僅投4局就退場，兄弟牛棚此役狀況不理想，蔡齊哲、江忠城、謝榮豪登板皆有失分，謝榮豪還被李勛傑敲出此役第2轟，即便宋晟睿在8局上回敬3分砲仍無濟於事，終場兄弟就以7：9不敵桃猿，吞下2連敗，桃猿則是終止4連敗，值得一提的是，桃猿此役攻下9分，是團隊本季新高。此役兄弟在2局上靠著岳東華的本季首轟，先馳得點，取得1：0領先。4局下桃猿展開反攻，劉子杰選到保送，林子偉、林智平串連安打追平比分，李勛傑補上3分砲，桃猿逆轉取得4：1領先。5局上輪到兄弟反攻，宋晟睿保送上壘，張仁瑋、岳政華敲安追回1分，也將桃猿先發投手魔爾曼（Kyle Marman）打退場，蘇俊璋登板後，被陳俊秀敲出游擊滾地球，換回第3分，隨後張志豪擊出高飛犧牲打，將比數扳平成4：4。游竣宥此役僅投4局就退場，5局上兄弟啟用牛棚，卻被桃猿掌握得分機會，靠著失誤、安打以及蔡齊哲連續2次保送攻下超前分，取得5：4領先。6局下桃猿攻勢再起，藉由4支串連安打，從江忠城手中攻下2分，取得7：4領先，7局下李勛傑再度開砲，2分砲棒打謝榮豪，將比分擴大至9：4。8局上兄弟還以顏色，宋晟睿從陳冠宇手中敲出3分砲，將比分追近成7：9。9局上朱承洋登板「關門」，順下抓下最後3個出局數，終場桃猿就以9：7險勝兄弟，終止近期的4連敗，兄弟則是吞下2連敗。桃猿此役先發9棒「全猿敲安」，攻下9分是本季團隊新。此役兄弟投手群表現不盡理想，游竣宥主投4局失4分，蔡齊哲、江忠城、謝榮豪皆有失分，僅最後1任投手盧孟揚無失分。