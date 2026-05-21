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今年休賽季洛杉磯湖人隊陣中大部分主力球員的合約都已經到期，可以選擇跳出合約成為自由球員。儘管總經理佩林卡（Rob Pelinka）先前已公開表態，球團在夏天的首要目標是全力爭取留下超級巨星詹姆斯（LeBron James）與後衛里夫斯（Austin Reaves），但里夫斯下一份合約究竟能簽多少始終眾說紛紜。對此，前湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）在《Sports Illustrated》的Podcast節目中，針對里夫斯的續約合約給出了非常具體的剖析，他認為「年均薪4000萬美元（約合新台幣12.64億元）」是湖人與里夫斯雙贏的區間。里夫斯在本賽季的例行賽打出生涯代表作，靠著穩定的進攻，成功躍升為湖人隊陣中的「第二得分手」，這也是他向球團爭取大約的最強籌碼。然而，季後賽對抗強度的提升，卻讓里夫斯暴露出不少缺點，不僅進攻效率明顯下滑，在防守端也屢屢成為對手點名單打的漏洞，這讓他的頂薪之路出現了質疑的聲音。布哈在節目中直言，如果站在球迷的立場，里夫斯絕對有底氣理直氣壯地去追求一份由母隊湖人開出，為期5年總額高達2.39億至2.41億美元的超級頂薪合約，換算下來年均薪大約高達4800萬美元。不過，布哈也指出，真正的合理行情其實應該落在稍低一點的範圍。「相比之下，如果他簽下一份5年2億美元的合約，也就是年均價值4000萬美元，這個水準似乎更符合聯盟中那些『頂級第三得分手』或『中下游球隊第二得分手』的身價定位。」布哈認為這才是里夫斯目前最合理的價值區間。不過布哈也為湖人制服組打了一劑強心針。他強調，由於未來幾年NBA的薪資上限正處於快速上升的趨勢，像這樣的長期合約往往具備「早買早享受」的效應。「也就是說，一份年均4000萬的合約在當下看來可能會讓人覺得有點貴；但在3到5年後，隨著薪資上限進一步大幅上漲，這筆薪水在球隊整體薪資結構中所佔的比例就會縮小，顯得沒那麼誇張，反而會隨著時間的推移顯得愈來愈物超所值。」因此如何拿捏這張合約的長度與金額，正考驗著總管佩林卡的操盤智慧。