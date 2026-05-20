我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹今日開轟，賽後獲頒花蓮限定全壘打獎金。（圖／截圖自CPBL TV）

中華職棒味全龍今（20）日以5：2擊退台鋼雄鷹，在花蓮系列賽以2連勝圓滿落幕，此役雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）、龍隊捕手蔣少宏都開轟，賽後皆獲頒花蓮限定的全壘打獎金，敲出陽春砲的魔鷹，在領到1萬元獎金後，直接分給場邊花蓮體中的球僮，畫面被分享到社群後，獲得網友大讚，「魔鷹大哥好有愛。」此役龍隊推出「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）先發，交手雄鷹左投江承諺。雄鷹開局就先發制人，開路先鋒紀慶然首打席就敲出二壘安打，並靠著隊友的推進以及吳念庭的滾地球回到本壘攻下分數，雄鷹取得1：0領先。不過雄鷹的領先優勢僅維持2局，3局下龍隊王順和敲安後，藉由暴投以及對手守備失誤攻下追平分，朱育賢補上安打，逆轉取得2：1領先。4局下龍隊攻勢再起，張政禹敲安後，蔣少宏從江承諺手中敲出2分砲，助龍隊取得4：1領先。8局下龍隊靠著張政禹的得點圈適時安打，攻下保險分，雄鷹直到9局上才再有分數進帳，洋砲魔鷹棒打林鋅杰，本季第4轟出爐，助雄鷹追回1分，最終龍隊就以5：2擊退雄鷹，收下近期的5連勝。賽後花蓮縣長徐榛蔚頒發花蓮限定的全壘打獎金，今日開轟的蔣少宏、魔鷹都獲頒大紅包，魔鷹敲出陽春彈，喜收1萬元獎金，不過有網友在社群上分享鏡頭之外的照片，魔鷹將獎金分給場邊的花蓮體中球僮，還摸球僮的投給予鼓勵，畫面相當暖心。不少網友大讚魔鷹的暖心之舉，「大哥好暖」、「魔鷹大哥好有愛」、「善的循環一定會回到大哥身上」、「球僮好幸福，有這樣的大學長」。