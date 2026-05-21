在西區決賽首戰狂轟41分、24籃板的歷史級表現後，聖安東尼奧馬刺隊超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區展現出的統治力震撼全球。然而，這股驚人的力量並非憑空而降。根據ESPN記者Ramona Shelburne最新深度報導，這位22歲的籃球巨星在去年夏天，曾深入中國河南嵩山少林寺，展開為期兩周的「特種軍事級」修行，師承第34代武僧延安師父（Master Yan'an）。
「你不是貓，而是老虎！」少林高僧的啟發
為了尋求身心靈的極致突破，文班亞馬在經紀人布納·恩迪亞耶（Bouna Ndiaye）的安排下，將修行之地選在少林寺。在這段與世隔絕的修行中，延安師父針對這位身高7呎4吋的巨人，設計了一套專屬的訓練計畫，強調「重心控制」與「內在力量」。
延安師父在專訪中回憶，他不僅訓練文班亞馬跑山、衝刺與單腳跳，更指導他修習「少林十三拳」，以強化身體重心與抗壓性。最經典的一幕發生在心靈訓練上，延安師父對文班亞馬說：「你不是一隻貓，你是一隻老虎。力量來自於內在，若想爆發出力量，你必須先改變你的內心。」
這段修行最艱難的考驗，是每晚在無光的深夜挑戰攀登「達摩洞」。延安師父形容，那是在絕對的黑暗中，只能聽見呼吸與心跳，必須完全依賴感官與覺知前進，這正是為了將恐懼從他的心中徹底釋放。
文班亞馬的少林寺訓練 運球登上險峻
經紀人恩迪亞耶透露，文班亞馬在經歷肩膀血栓傷勢後，意識到球員生涯短暫，因此渴望進行「物理上的改造」。為了避開外界干擾，文班亞馬甚至曾躲在廂型車內吃高蛋白餐，其餘時間則嚴格遵循少林僧侶的素食與紀律生活。
在少林寺期間，文班亞馬每天清晨4:30起床，進行長達6到8小時的訓練與靜坐。最誇張的挑戰莫過於要求他「運球」攀登險峻的三皇寨。一般人需耗時七到八小時的險路，文班亞馬運著球，僅用了四個半小時就攻頂。
化為猛虎！修行成果在西決舞台全面爆發
這場修行的成果，在西區決賽對決雷霆的G1中展露無遺。延安師父觀察到，文班亞馬在對抗中依然能保持重心、在失去平衡下完成單腳出手，這些都歸功於他在少林寺訓練的成果。經紀人恩迪亞耶感嘆：「他的移動方式變了，現在的他就像是一隻老虎。他展現出的心理強韌度，是我過去從未見過的。」
從科比·布萊恩（Kobe Bryant）對白鯊的觀察，到文班亞馬對少林武術的深耕，頂級球員追求卓越的方式總是不斷進化。文班亞馬在結束修行後，變得更加敏捷、強悍且充滿覺知。正如師父所言，當你將內在的力量喚醒，外在的防守自然潰不成軍。
這場發生在河南嵩山的特訓，如今正以一種毀滅性的方式，在NBA西區決賽的舞台上開花結果。
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為了尋求身心靈的極致突破，文班亞馬在經紀人布納·恩迪亞耶（Bouna Ndiaye）的安排下，將修行之地選在少林寺。在這段與世隔絕的修行中，延安師父針對這位身高7呎4吋的巨人，設計了一套專屬的訓練計畫，強調「重心控制」與「內在力量」。
延安師父在專訪中回憶，他不僅訓練文班亞馬跑山、衝刺與單腳跳，更指導他修習「少林十三拳」，以強化身體重心與抗壓性。最經典的一幕發生在心靈訓練上，延安師父對文班亞馬說：「你不是一隻貓，你是一隻老虎。力量來自於內在，若想爆發出力量，你必須先改變你的內心。」
這段修行最艱難的考驗，是每晚在無光的深夜挑戰攀登「達摩洞」。延安師父形容，那是在絕對的黑暗中，只能聽見呼吸與心跳，必須完全依賴感官與覺知前進，這正是為了將恐懼從他的心中徹底釋放。
經紀人恩迪亞耶透露，文班亞馬在經歷肩膀血栓傷勢後，意識到球員生涯短暫，因此渴望進行「物理上的改造」。為了避開外界干擾，文班亞馬甚至曾躲在廂型車內吃高蛋白餐，其餘時間則嚴格遵循少林僧侶的素食與紀律生活。
在少林寺期間，文班亞馬每天清晨4:30起床，進行長達6到8小時的訓練與靜坐。最誇張的挑戰莫過於要求他「運球」攀登險峻的三皇寨。一般人需耗時七到八小時的險路，文班亞馬運著球，僅用了四個半小時就攻頂。
這場修行的成果，在西區決賽對決雷霆的G1中展露無遺。延安師父觀察到，文班亞馬在對抗中依然能保持重心、在失去平衡下完成單腳出手，這些都歸功於他在少林寺訓練的成果。經紀人恩迪亞耶感嘆：「他的移動方式變了，現在的他就像是一隻老虎。他展現出的心理強韌度，是我過去從未見過的。」
從科比·布萊恩（Kobe Bryant）對白鯊的觀察，到文班亞馬對少林武術的深耕，頂級球員追求卓越的方式總是不斷進化。文班亞馬在結束修行後，變得更加敏捷、強悍且充滿覺知。正如師父所言，當你將內在的力量喚醒，外在的防守自然潰不成軍。
這場發生在河南嵩山的特訓，如今正以一種毀滅性的方式，在NBA西區決賽的舞台上開花結果。
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