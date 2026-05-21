NBA美國職籃（National Basketball Association）西區決賽首戰，聖安東尼奧馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）展現出近乎超人類的統治力，帶領球隊擊敗衛冕軍雷霆。ESPN打鐵趁熱，推出一篇深度專題報導，披露了文班亞馬去年夏天遠赴中國河南嵩山少林寺「閉關修行」的內幕。然而，這篇報導卻在網路上卻引發了兩極化的討論，有人認為內容生動有趣，但也有球迷認為體育報導如今不報導技戰術相關的新聞，卻渲染這種宗教神秘主義的事物，感到失望。
文班亞馬在少林寺如何維持體能所需？
報導中揭露了文班亞馬修行期間的細節：他遵循僧侶的素食規範，但經紀團隊為了維持其職業運動員所需的體能，每天多次安排廂型車將他載出寺廟圍牆外，在車內享用高蛋白肉類餐點，隨後再回到寺中繼續修行。此外，他更運著球挑戰艱險的嵩山步道，甚至運球攻頂三皇寨步道。
這些細節雖然讓球迷嘖嘖稱奇，但網友們的反應卻相當犀利。不少球迷認為，這篇報導是為了「洗白」文班亞馬近期的爭議動作，藉由塑造神祕且嚴謹的修行形象，來鞏固其作為NBA門面的「完美人設」。
網路論壇大戰：體育新聞為流量報導神祕主義
在Reddit的NBA版面上，相關討論迅速湧入數百則留言。網友的反應大抵分為三種陣營：
▪️嘲諷與陰謀論陣營：許多球迷直言這是「體育記者行銷學的悲哀」。一名網友批評道：「這篇文章一直在重複同樣的梗，到底能把這故事炒冷飯炒幾次？」另一位網友則尖銳點出：「NBA是一個龐大的商業品牌，他們希望你看到的是這個版本的文班，而不是那個在比賽中會肘擊對手的文班。」
▪️影視化腦補陣營：部分球迷將此比作「少林足球」或是「籃球之神的手冊」。有網友開玩笑道：「如果他真能學會超越物理法則，那馬刺就不需要擔心輸球了。」甚至有人建議可以籌拍《少林籃球》電影。
▪️理智派與冷嘲熱諷：儘管有球迷認為這只是職業選手為了保護身體極限而做出的飲食調整，並無可厚非，但更多人對報導的「神祕感」感到反感。「中國的少林寺早就被過度觀光化了，這根本就是個高級觀光陷阱，」一位網友留言道。
這篇報導也觸及了當前體育媒體面臨的危機。部分資深球迷感嘆，現代體育新聞已逐漸失去深度挖掘的價值，取而代之的是這類毫無營養的吹捧文。球迷指出，與其討論文班亞馬在寺廟裡靜坐了多久，大家更關心的是他在球場上如何調整肘擊對手的壞習慣。
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報導中揭露了文班亞馬修行期間的細節：他遵循僧侶的素食規範，但經紀團隊為了維持其職業運動員所需的體能，每天多次安排廂型車將他載出寺廟圍牆外，在車內享用高蛋白肉類餐點，隨後再回到寺中繼續修行。此外，他更運著球挑戰艱險的嵩山步道，甚至運球攻頂三皇寨步道。
這些細節雖然讓球迷嘖嘖稱奇，但網友們的反應卻相當犀利。不少球迷認為，這篇報導是為了「洗白」文班亞馬近期的爭議動作，藉由塑造神祕且嚴謹的修行形象，來鞏固其作為NBA門面的「完美人設」。
在Reddit的NBA版面上，相關討論迅速湧入數百則留言。網友的反應大抵分為三種陣營：
▪️嘲諷與陰謀論陣營：許多球迷直言這是「體育記者行銷學的悲哀」。一名網友批評道：「這篇文章一直在重複同樣的梗，到底能把這故事炒冷飯炒幾次？」另一位網友則尖銳點出：「NBA是一個龐大的商業品牌，他們希望你看到的是這個版本的文班，而不是那個在比賽中會肘擊對手的文班。」
▪️影視化腦補陣營：部分球迷將此比作「少林足球」或是「籃球之神的手冊」。有網友開玩笑道：「如果他真能學會超越物理法則，那馬刺就不需要擔心輸球了。」甚至有人建議可以籌拍《少林籃球》電影。
▪️理智派與冷嘲熱諷：儘管有球迷認為這只是職業選手為了保護身體極限而做出的飲食調整，並無可厚非，但更多人對報導的「神祕感」感到反感。「中國的少林寺早就被過度觀光化了，這根本就是個高級觀光陷阱，」一位網友留言道。
這篇報導也觸及了當前體育媒體面臨的危機。部分資深球迷感嘆，現代體育新聞已逐漸失去深度挖掘的價值，取而代之的是這類毫無營養的吹捧文。球迷指出，與其討論文班亞馬在寺廟裡靜坐了多久，大家更關心的是他在球場上如何調整肘擊對手的壞習慣。
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