我是廣告 請繼續往下閱讀

回顧G1的五大精彩瞬間

雷霆如何扳回一城？G2三大關鍵策略

▲第二戰雷霆必須考慮釋放霍姆葛倫（Chet Holmgren）的身材優勢，讓他正面與文班亞馬對位，利用長人對長人的優勢卡位、保護禁區防守籃板，才是遏止馬刺內線肆虐的根本之道。（圖／美聯社／達志影像）

NBA西區決賽中，聖安東尼奧馬刺靠著文班亞馬（Victor Wembanyama）燃燒小宇宙狂轟41分、24籃板的統治級表現下，經歷兩度延長賽以122：115險勝奧克拉荷馬雷霆，搶下西決開門紅。面對即將到來的關鍵第二戰，帶著0：1落後劣勢的雷霆已經退無可退。《NOWnews》將帶讀者熱血回顧首戰的「五大精彩瞬間」，並深度解析雷霆在第二戰該如何見招拆招、扳回一城。雖然雷霆當家MVP球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役手感略顯低迷，但當球隊在第4節終了前11.5秒落後2分時，他再度展現大將之風。SGA利用掩護成功甩開馬刺新星卡斯爾（Stephon Castle），切入禁區並穩穩放進兩分。這一記價值千金的追平上籃，點燃了全場雷霆球迷的希望，硬是將比賽續命至延長賽。開賽陷入低迷的雷霆，全靠卡魯索（Alex Caruso）從板凳挺身而出。卡魯索此役打出生涯季後賽代表作，三分線外14投8中，狂砍個人職業生涯次高的31分。他不但在進攻端開火，甚至在第一次延長賽最後0.7秒，精準破壞了馬刺的空中接力，堪稱雷霆第一戰的無名英雄。進入第二個加時賽，燃燒了生涯新高49分鐘的文班亞馬徹底接管比賽。在最後一分鐘馬刺僅領先1分時，他單挑卡魯索並迎著霍姆葛倫（Chet Holmgren）完成一記驚天動地的「2+1」殘暴隔扣；隨後他又接獲卡斯爾助攻完成爆扣，最後更以一記再見火鍋親手沒收了威廉斯（Jalen Williams）的進攻，用一連串好球徹底重創雷霆。在第4節最後3.1秒雙方戰平時，全場都知道馬刺會把球交給文班亞馬。雷霆透過卡魯索與華勒斯（Cason Wallace）的貼身干擾破壞他的重心，隨後守在禁區的霍姆葛倫給了文班亞馬一記「再見麻辣鍋」。雖然這個精采的防守在輸球後顯得不太重要，但這記火鍋絕對是將比賽逼入2OT最關鍵的一個Play。全場最令人窒息的瞬間，發生在第一次延長賽末段。雷霆當時靠著一波7：0的攻勢取得3分領先，眼看就要收下勝利。沒想到馬刺新星卡斯爾在推進中找到停留在離籃框28呎遠的文班亞馬。他毫不猶豫拔起，飆進他整晚唯一、卻是最致命的「Logo Shot」三分球。這一顆不講理的神仙球瞬間扳平比分，也徹底摧毀了雷霆守護主場的氣勢。第一戰兩隊的戰略博弈非常精彩，但也暴露了雷霆陣容上的盲點。主帥戴格諾特（Mark Daigneault）若想在G2捍衛主場，美媒《Sports Illustrated》認為勢必得做出以下三大修正。《Sports Illustrated》認為，雷霆在G1依舊沿用了過去兩年習慣的霍姆葛倫與哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein）的雙塔陣容。然而面對文班亞馬極具侵略性的護框能力，缺乏外線拉空間能力的哈爾騰施泰因在場上反而成了進攻上的絆腳石，讓馬刺開賽就打出7：0攻勢。下半場雷霆換上華勒斯打小球戰術後這個問題就被明顯改善。G2雷霆應大膽變陣，從開局就擺出五小的陣容，避免開賽就給自己挖洞。雷霆向來以板凳深度自豪，但在一場2OT的激戰中還動用高達12人的輪替，試圖用體能戰拖垮對手。然而，在這種最高張力的舞台上，過多的輪替反而會稀釋主力的實戰手感。特別是替補鋒線威金斯（Aaron Wiggins）此役手感低迷，本賽季尾聲狀態下滑的他，在G1短暫上場4分鐘內三分球3投0中，正負值是慘澹的-7。在西決這種高強度舞台上，美媒認為，雷霆必須縮減輪替，將上場時間集中在狀態核心。雷霆在G1選擇用身材矮小的卡魯索或威廉斯（Jalen Williams）對位文班亞馬，雖然消耗了對方大量體力，但也付出了慘痛代價。文班亞馬全場狂抓24個籃板，其中包含9個進攻籃板，不斷用二波進攻在關鍵時刻痛擊雷霆。第二戰雷霆必須考慮釋放霍姆葛倫（Chet Holmgren）的身材優勢，讓他正面與文班亞馬對位，利用長人對長人的優勢卡位、保護禁區防守籃板，才是遏止馬刺內線肆虐的根本之道。