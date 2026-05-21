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▲雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在西決G1遭遇震撼教育，雷霆防線完全無法限制文班亞馬。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆的西區決賽G1，幾乎已經被全美媒體一致認定是「今年季後賽最像電影的一場比賽」。兩支NBA現階段最具未來性的年輕球隊，在西決舞台瘋狂對轟、互飆大心臟投射，雙方一路激戰至延長賽，最終由22歲法國怪物文班亞馬（Victor Wembanyama）完成史詩級統治秀，率領馬刺以122：115硬生生從客場帶走勝利，也瞬間讓整個系列賽風向開始出現劇烈變化。這位7呎4吋的法國超新星，全場宛如進入無人境界，無論是低位強攻、中距離跳投、禁區補扣、外線三分甚至快攻持球推進，全都讓雷霆防線徹底崩潰。文班亞馬鏖戰49分鐘，狂轟41分、24籃板，而且13次罰球只投丟1球，其中最震撼的一幕，莫過於第四節最後階段，他直接在雷霆Logo附近拔起命中超遠關鍵三分球，瞬間點燃全場氣氛。根據統計，文班亞馬也正式加入巴克利（Charles Barkley）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與馬龍（Moses Malone）的歷史行列，成為NBA史上僅有幾位能在分區決賽單場轟下至少40分、20籃板的球員。真正讓雷霆開始感到不安的，還不只是文班亞馬的基本數據，而是他的「大心臟能力」。根據NBA季後賽關鍵數據統計，文班亞馬目前在Clutch Time的投籃命中率高達驚人的72.7％，高居全聯盟第一。相較之下，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則以45.5％排名第三。換句話說，當比賽進入最後決勝時刻時，現在全NBA最危險的人，已經不是SGA，而是這位來自法國的「外星人」。事實上，在系列賽開打前，外界幾乎一致看好雷霆晉級。畢竟雷霆不但擁有更完整陣容，也被認為是更成熟、更有深度的一方，甚至被視為極有機會完成連續第3年挺進NBA總冠軍賽的超級強權；但G1打完後，整個輿論開始動搖。因為當雷霆完全找不到任何限制文班亞馬的方法時，這個系列賽的天秤，恐怕沒有大家原本想像中那麼一面倒。如今外界最關注的問題，則是福克斯的身體狀況。馬刺非常清楚，如果想真正撼動雷霆甚至一路殺進總冠軍賽，除了文班亞馬持續維持怪物級表現之外，福克斯的控場、切入破壞力與關鍵時刻穩定性，同樣不可或缺。畢竟雷霆在G1已經明顯被打醒。這場敗仗不只是輸球，更像是一記巨大的警鐘。如果雷霆始終找不到答案限制文班亞馬，那麼這支年輕馬刺，真的有機會把「黑馬傳奇」一路寫進NBA總冠軍賽。