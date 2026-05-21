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樂天桃猿9：7中信兄弟

味全龍5：2台鋼

富邦悍將9：2統一獅

中華職棒今（20）日三地開打，中信兄弟推派22歲本土小將游竣宥掛帥對決樂天桃猿，游竣宥上季在一軍以後援身份登板一次，此役迎來一軍生涯初先發。他雖在前三局僅被敲出零星2安，不過第四局一局爆，保送和安打先失掉1分，加上李勛傑的逆轉三分砲狙擊，失掉4分自責分退場，初先發以無關勝敗收場。兄弟打線雖敲出10支安打不過仍不敵暴力猿打線的13安打，尤其遭李勛傑雙響砲重傷害，7：9吞下二連敗。⚾️5/20中職戰果：中信兄弟作客「花果山」樂天桃猿主場踢館，二局上靠著岳東華的本季首轟先馳得點，不過先發投手游竣宥在四局下遭遇亂流，遭李勛傑揮出逆轉3分砲，僅投4局失4分便黯然退場。五局上兄弟展現韌性，單局灌進3分將比數扳平。然而兄弟牛棚接連放火，蔡齊哲、江忠城接連在五、六兩局因保送與串連安打失分，七局下謝榮豪遭到李勛傑單場第2轟狙擊，讓桃猿擴大領先至5分差。八局上兄弟宋晟睿砲轟經典賽隊友陳冠宇，回敬一發3分全壘打將比分逼近至7：9，但九局上仍遭桃猿終結者朱承洋關門。終場桃猿以9：7險勝兄弟，不僅終止4連敗，單場攻下9分與先發九棒「全猿敲安」皆創下團隊本季新高，中信兄弟則無奈吞下2連敗。富邦悍將阿部雄大今年季前以「育成洋投」身份加盟富邦，在二軍投出宰制成績，本月12日升上一軍，初登板就對中信兄弟主投6.1局失分，奪下職棒生涯首勝。今日登板同樣繳出優質先發表現，先發7局僅被敲出2安並因蘇智傑陽春砲失掉1責失分，奪下本季第二勝。近況頗佳的富邦打線今日第二、三、七、八局都有分數進帳，單場11安豪奪9分。孔念恩、王念好、申皓瑋、池恩齊、王苡丞都有雙安表現，王苡丞單場2長打貢獻3打點更獲選生涯首次MVP。台鋼雄鷹、味全龍今日在台灣後山花蓮進行第二戰，台鋼雖在首局先馳得點，但主場球隊味全三局下靠安打與對手失誤超前比分，四局蔣少宏補上一發兩分砲奠定勝基。台鋼在七局雖有滿壘的得分良機，但代打的郭阜林遭李超解決，「大哥」魔鷹在九局最後反攻也轟出陽春砲，但仍無力回天。終場味全龍5：2贏下五連勝。