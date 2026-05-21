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▲馬刺隊22歲王牌中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）在Game 1轟出歷史級數據，今他將率隊在客場爭取系列賽2比0的絕對領先優勢。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊（Spurs Injury Report）：



福克斯（De'Aaron Fox）— 出戰成疑／Questionable （右腳踝酸痛）





奧克拉荷馬雷霆隊（Thunder Injury Report）：



索柏（Thomas Sorber）— 確定缺席／Out （右膝前十字韌帶手術復原中）







聖安東尼奧馬刺今（21）日將繼續作客奧克拉荷馬雷霆主場，展開西區決賽至關重要的第二戰（Game 2）。在「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）首戰雙延長賽繳出41分、24籃板的史詩級數據後，馬刺隊今日再度迎來超級利多，陣中因右腳踝傷勢高掛免戰牌的28歲全明星控衛福克斯（De'Aaron Fox），在最新的官方傷病報告中，狀態已正式被升級為「出戰成疑（Questionable）」，釋放了極其良性的回歸訊號。福克斯這處惱人的右腳踝傷勢，是在季後賽次輪對陣明尼蘇達灰狼的Game 4中落下的。當時他在一次慘烈的半場地板球爭奪中，與灰狼隊防守後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）發生猛烈碰撞，隨後便因為嚴重的右腳踝酸痛缺席至今。雖然缺席了西區決賽第一戰，但福克斯作為銀黑軍團的場上大腦，在板凳席上依然展現了無可替代的領袖特質。馬刺隊總教練強森（Mitch Johnson）在接受《聖安東尼奧新聞快報》記者奧斯本（Tom Orsborn）採訪時就由衷讚嘆：「福克斯在板凳上的表現太棒了！他雖然穿著便服，卻不斷在暫停時給予場上隊友明確的戰術方向，並持續與在場球員進行深度溝通。當你的隊伍中擁有這樣一位具備極高化學反應與大賽經驗的老將，從他的角度給予戰術回饋，對教練團而言是天大的協助。」在福克斯缺陣的第一戰中，馬刺隊的超級天才後衛哈波（Dylan Harper）頂替先發繳出令人震驚的頂級成績單。哈波此役高效砍下24分、11籃板、6助攻，更在防守端瘋狂送出7次抄截。不過，面對即將在今晚發動瘋狂復仇、由新科連霸MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的衛冕冠軍雷霆隊，馬刺制服組深知球隊依然極度需要福克斯在關鍵時刻的沉穩與定錨能力。福克斯在今年季後賽場均能高效率進帳18.8分、3.5籃板、5.8助攻與1.1次抄截，他若能順利復出，將與哈波、卡斯特組成最令人窒息的後場防守網。反觀主場作戰的奧克拉荷馬雷霆隊，目前在陣容完整度上則面臨些許隱憂。禁區潛力長人索柏（Thomas Sorber）因為前十字韌帶（ACL）手術重建，目前依然處於無限期缺席的狀態。在文班亞馬（Victor Wembanyama）的威脅下，雷霆內線的調度預計將面臨極大壓迫。