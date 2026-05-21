中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（21）日僅1場比賽，A段班富邦悍將持續在新莊主場迎戰統一7-ELEVEn獅，悍將目前排名第2，領先排名第3的獅隊1.5場勝差，雙方今日分別推出李東洺與郭俊麟先發，形成一場「土投大戰」。《NOWnews》整理出5月21日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月21日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前以2.5場勝差領先悍將，若今日悍將贏球，將拉近勝差至2場。若悍將輸球，不僅與龍隊的勝差會開至3場，與排名第3的獅隊也會縮小至0.5場。
悍將、獅隊土投大戰 李東洺、郭俊麟正面對決
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第2，今日由土投李東洺先發，本季出賽6場拿下4勝1敗，防禦率2.61。本季李東洺與獅隊有過1次交手，拿下1勝，主投6.1局無失分，對戰防禦率0。
獅隊目前排名第3，今日由土投郭俊麟掛帥，本季出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率4.98。郭俊麟本季與悍將有過1次交手，拿下1勝，主投5局無失分，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/21中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27至29度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月21日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|36
|23-13-0
|0.639
|-
|2
|富邦悍將
|33
|19-14-0
|0.576
|2.5
|3
|統一獅
|35
|18-16-1
|0.529
|4
|4
|台鋼雄鷹
|37
|18-18-1
|0.500
|5
|5
|樂天桃猿
|34
|14-19-1
|0.424
|7.5
|6
|中信兄弟
|35
|11-23-1
|0.324
|11
悍將、獅隊土投大戰 李東洺、郭俊麟正面對決
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第2，今日由土投李東洺先發，本季出賽6場拿下4勝1敗，防禦率2.61。本季李東洺與獅隊有過1次交手，拿下1勝，主投6.1局無失分，對戰防禦率0。
獅隊目前排名第3，今日由土投郭俊麟掛帥，本季出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率4.98。郭俊麟本季與悍將有過1次交手，拿下1勝，主投5局無失分，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27至29度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。