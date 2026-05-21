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⚾2026年中職戰績表（截至5月21日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 36 23-13-0 0.639 - 2 富邦悍將 33 19-14-0 0.576 2.5 3 統一獅 35 18-16-1 0.529 4 4 台鋼雄鷹 37 18-18-1 0.500 5 5 樂天桃猿 34 14-19-1 0.424 7.5 6 中信兄弟 35 11-23-1 0.324 11

🟡戰績小提示：

▲富邦悍將李東洺本季拿下4勝1敗，今日先發交手統一獅，目標替悍將縮小與龍頭味全龍的勝差。（圖／富邦悍將提供,2026.5.13）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（21）日僅1場比賽，A段班富邦悍將持續在新莊主場迎戰統一7-ELEVEn獅，悍將目前排名第2，領先排名第3的獅隊1.5場勝差，雙方今日分別推出李東洺與郭俊麟先發，形成一場「土投大戰」。龍隊目前以2.5場勝差領先悍將，若今日悍將贏球，將拉近勝差至2場。若悍將輸球，不僅與龍隊的勝差會開至3場，與排名第3的獅隊也會縮小至0.5場。🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第2，今日由土投李東洺先發，本季出賽6場拿下4勝1敗，防禦率2.61。本季李東洺與獅隊有過1次交手，拿下1勝，主投6.1局無失分，對戰防禦率0。獅隊目前排名第3，今日由土投郭俊麟掛帥，本季出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率4.98。郭俊麟本季與悍將有過1次交手，拿下1勝，主投5局無失分，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍新莊球場（室外球場）氣溫：27至29度降雨機率：0%