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▲統一獅蘇智傑目前敲出6轟，並列中職全壘打王，打擊率也上升至2成75。（圖／統一獅提供,2026.5.21）

▲統一獅蘇智傑開季狀況低迷，打擊率一度跌到僅1成71，不過近期狀態回升，打擊率回升至2成75。。（圖／統一獅提供,2026.5.1）

中華職棒統一7-ELEVEn獅外野手蘇智傑，今年與獅隊簽下4年3360萬複數年合約，平均月薪70，開季打擊狀態一度陷入谷底，打擊率僅1成71，但獅隊仍讓蘇智傑持續出賽，他也找回手感，敲出6轟並列全壘打王，打擊率也回升至2成75。獅隊總教練林岳平昨（20）日接受《NOWnews》採訪時表示，不會因蘇智傑是FA球員，就遇到「用也不是、不用也不是」的狀態，反而是決定「讓他打」，也因此不會只看5場、10場的表現，「等打到30場再定論。」聽到網友們討論獅隊讓蘇智傑「暢打」時，餅總面露招牌的「喜餅」笑容，僅回應，「哈哈！」蘇智傑去年季末提出FA，最後續留獅隊，雙方簽下一紙4年3360萬合約，平均月薪70萬。本季因林安可離隊，蘇智傑成為獅隊仰賴的重要火力，蘇智傑在上半季中段所呈現數據是「開低走高」，累計33場出賽，敲出33安含6轟、15分打點，打擊率2成75，與朱育賢並列全壘打王。獅隊總教練林岳平表示，蘇智傑這幾年因傷導致出賽不固定，「不管是手肘、拇指或膝蓋，在賽場上都有影響到他。」此外，林安可近2年的表現，也壓縮了蘇智傑的出賽，「他（蘇智傑）也很努力，今年球隊必須要仰賴他的戰力，他做了很多去調整，也領悟到一些近幾年表現不佳的原因，並從中去修正，要用什麼方式去打出應有的身價，他自己知道。」高薪球員打不出應有成績時，往往會受到議論，對此，餅總直言，選手每年呈現的成績都會不同，當有一年成績不如預期時，就會想去改變、修正，或是尋找更多資訊讓能力恢復甚至更強，「現在棒球的資訊太多，會讓選手想嘗試、執行，但這些資訊在比賽中讓他（表現）不如預期的時候，就會動搖他們的信心。」餅總說，選手願意嘗試新資訊，都是好事，「但是當你這些東西，沒辦法在賽場上呈現出跟你同等身價或能力的對比時，這些壓力你怎麼去面對？又要持續比賽，如何突圍？這就變成是一個很難的課題。」餅總進一步表示，當選手求新求變卻沒成效時，會開始陷入的狀態。餅總坦言，有時候這種困境，若在比賽進行中，是很難找到解答，「當然遇到狀況去找問題沒有錯，但還是要找到球隊想要你呈現的主要方向、角色以及能力，還是要以球隊為優先。」聽到網友們討論獅隊使用蘇智傑的方法是「暢打」時，餅總面露笑容，並指出，蘇智傑雖然開季的打擊率不理想，但仍持續掌握「好的擊球」，比賽的心理狀態、表現自然而然會步上軌道。蘇智傑在4月中打擊率一度跌破2成，僅1成71，經過1個月的「暢打」，蘇智傑打擊率爬升至2成75。餅總坦言，自己並沒有因為蘇智傑是FA球員，就遇到「用也不是、不用也不是」的狀態，反而是決定「讓他打」，「一定會讓他打，讓他打到一段時間真的沒辦法呈現（成績）的時候，為了球隊的狀態，還是要有點修正。」餅總直言，既然決定要用「讓他打」，就不會只看5場、10場，