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▲TPVL聯盟指出，依據FIVB國際賽事規範，全球受國家隊徵召之球員，皆須於5月17日前向各自國家隊報到，以備戰即將到來的國際賽事。（圖／臺中連莊提供）

▲本屆季後賽對戰組合將由台中連莊對戰桃園雲豹飛將，台鋼天鷹則迎戰台北伊斯特。（圖／TPVL提供）

台灣職業排球聯盟（TPVL）職排元年季後賽即將於本月22日點燃戰火，然而賽前卻投下震撼彈。由於聯盟賽程規劃與FIVB（國際排球總會）國家隊徵召時程嚴重衝突，導致各球團主力國手必須於5月17日向國家隊報到，確定集體缺席後續的季後賽與總冠軍賽。TPVL 聯盟今日晚間發出正式聲明，對賽程規劃疏失造成季後賽精彩度銳減，向所有球迷致上最深歉意。TPVL聯盟指出，依據FIVB國際賽事規範，全球受國家隊徵召之球員，皆須於5月17日前向各自國家隊報到，以備戰即將到來的國際賽事。這項規定直接導致目前效力於各球團的中華男排國手，以及具國家隊身分的外籍球員，無法參與22日開打的聯盟季後賽。此次異動對各隊戰力影響巨大，特別是台鋼天鷹隊，共有陳玠廷、睿克、馬亞拉、馬可等4名主力球員無法上陣。針對主力盡失的情況，台鋼天鷹球團第一時間公告開放球迷申請全額退票，並承擔相關手續費，展現對球迷的誠意。面對排山倒海的質疑，TPVL 聯盟在聲明中表示：「職排元年，聯盟在整體賽程安排上仍有許多需要學習之處，未能確實將聯賽與國際賽期錯開，對此責無旁貸。」聯盟承認此次規劃疏失導致季後賽陣容大異動，讓球迷無法在最終決戰舞台上看到喜愛球星拚戰，聯盟對此深感抱歉。TPVL強調，將會記取本次教訓，將此次經驗作為未來賽季賽程規劃的重要基準，承諾盡最大努力避免類似情況再度發生，確保聯賽發展能與國際賽程順利對接。儘管遭遇主力離隊的陣容困境，TPVL聯盟強調，「代表國家出賽」是每一位球員的最高榮耀，更是台灣排球走向世界的關鍵。聯盟與各球團將全力支持球員履行國家隊義務，成為他們最強的後盾。聯盟同時承諾，各球團將排除萬難，在現有陣容基礎上展現「球不落地，永不放棄」的職業鬥志，全力爭奪職排元年首座冠軍。TPVL 也誠摯呼籲球迷，在為征戰國際賽場的國手們獻上掌聲的同時，也請繼續進場或鎖定轉播，為留在季後賽戰場上奮鬥的每一位球員吶喊，展現對台灣排球的熱愛。本屆季後賽對戰組合將由台中連莊對戰桃園雲豹飛將，台鋼天鷹則迎戰台北伊斯特。