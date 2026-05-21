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NBA西區決賽第一戰，全美乃至全球的籃球球迷幾乎都整晚被死死釘在電視與手機螢幕前。這場由聖安東尼奧馬刺踢館奧克拉荷馬雷霆的雙延長之戰，不僅在賽場上高潮迭起，今（21）日聯盟官方公布的轉播數據更是驚人，這場史詩對決已正式刷新歷史，成為聯盟分區決賽史上，社群互動與電視收視率最瘋狂的頂級戰役。根據NBA官方發布的最新統計數據，這場由NBC及其串流平台Peacock聯合直播的西區決賽G1，平均吸引了高達920萬名美國觀眾同時在線收看，不僅寫下歷年「西區決賽 Game 1」的最高平均收視紀錄，聯盟在各大社群平台上的短影音與圖文點閱率，更是瘋狂灌進了驚人的13億次瀏覽量，創下分區決賽單場歷史新高。在這場造就世紀紀錄的瘋狂夜晚中，22歲的馬刺巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）無疑是引爆網絡海嘯的核心。他的個人專屬綽號「Wemby」在社群平台 X（前身為 Twitter）的全球趨勢熱搜榜上，整整高居第一名長達8個小時。這股「法國怪物」狂潮甚至一路延燒到隔日，讓馬刺與雷霆的西決大戰直接空降成為全美Google搜尋排行榜的冠軍。回顧這場在雷霆主場點燃戰火的經典戰役，原本全場焦點都聚焦在連霸最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）身上。他在開賽前，於全場奧克拉荷馬球迷的歡呼聲中，風光接過象徵最高個人榮譽的MVP獎盃。不過，文班亞馬狂轟41分、24籃板並外帶3次阻攻，甚至在第一度延長賽中飆進不合常理的關鍵續命三分彈，反觀新科MVP亞歷山大此役手感冰冷，全場23次出手僅中7球，雖然仍進帳24分，卻吞下了雷霆隊在今年季後賽的首場敗仗。兩支西部頂級強權在G1奉獻出的神級內容，不僅讓全球球迷看得血脈賁張，就連洛杉磯湖人隊傳奇名宿「魔術強森」強森（Magic Johnson）都感到無比震撼，甚至在賽後向全聯盟其餘28支球隊發出了一則令人不寒而慄的「壞消息預言」。「我真的很不想把這個殘酷的事實告訴西區的其它球隊，但在未來的5到7年內，你們基本上可能完全沒有機會染指西區決賽的冠軍獎盃了！」魔術強森在X平台上激動地發文驚嘆：「奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺這兩支球隊，實力真的就是強到這麼不講理！他們充滿天賦、運動能力驚人，而且兩隊的教練團調度都極具大師風範！」