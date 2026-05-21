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在西區決賽首戰歷經二度加時的史詩級血戰後，聖安東尼奧馬刺隊今日傳出壞消息。原先球團對於當家明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）在第二戰的回歸抱持樂觀態度，但根據稍早出爐的NBA傷病報告，福克斯因右腳踝痠痛（Right Ankle Soreness）狀況未見好轉，正式確定缺席今（21）日對陣奧克拉荷馬雷霆隊的系列賽第二戰。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）此前曾表示，福克斯的出場與否將取決於「賽前最後評估（Game-time decision）」。然而，強森坦言這就是球隊目前必須面對的現實：「無論他能否上場，這就是我們目前的生活常態，我們必須學會適應。」福克斯是在西區準決賽對陣明尼蘇達灰狼隊的第四戰中傷及右腳踝，儘管他展現了高度的韌性，但在西區決賽階段，傷勢的持續反覆顯然限制了他的運動能力。作為馬刺隊本季季後賽的穩定輸出點，福克斯在11場季後賽中場均貢獻18.6分、3.8籃板與6.2助攻，投籃命中率更維持在48.6%的高檔水準。他的缺陣，對馬刺的攻守組織是一大考驗。在首戰中，馬刺展現了令人讚嘆的「青年軍深度」，在福克斯缺陣的情況下，憑藉文班亞馬（Victor Wembanyama）單場41分、24籃板的歷史級統治演出，以及菜鳥哈珀（Dylan Harper）與卡斯特（Stephon Castle）等小將的優異發揮，成功在雷霆主場搶下開門紅。然而，面對即將到來的第二戰，雷霆隊勢必會針對首戰的防守漏洞進行劇烈調整。馬刺若要再度從奧克拉荷馬帶走勝利，不僅需要文班亞馬再次繳出統治級數據，更依賴瓦賽爾（Devin Vassell）、尚帕尼（Julian Champagnie）等外線射手的適時火力支援。對於雷霆而言，G2無疑是一場不能輸的「背水一戰」。雖然他們在G1遭遇了文班亞馬的禁區碾壓，但主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與板凳奇兵卡魯索（Alex Caruso）在比賽中也多次製造出進攻機會。