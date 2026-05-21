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洛杉磯湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）今年夏天的動向，持續成為NBA休賽季最大焦點。詹姆斯將在7月正式成為非受限自由球員，外界不斷猜測他是否會離開湖人，甚至傳出金州勇士與克里夫蘭騎士都有意網羅這位聯盟門面。不過，根據NBA權威記者查拉尼亞（Shams Charania）最新說法，湖人方面目前已經清楚表態，希望詹姆斯下季繼續留在洛杉磯，而聯盟內部普遍也認為，他高機率將再戰生涯第24個NBA賽季。查拉尼亞近日在《The Rich Eisen Show》節目中談到詹姆斯未來時表示，目前「所有跡象」都顯示，詹姆斯傾向至少再打一個球季。不過，他也強調，這位40歲超級巨星接下來幾週，將會仔細思考自己生涯可能最後一季究竟要如何安排。「他接下來幾週會去思考，如果這真的是他最後一年，他想要怎麼度過。」查拉尼亞表示，「但我這一年以來得到的所有訊息，都顯示他會再打一季。至於在哪裡打、薪資怎麼談、球隊方向如何，那都會是後續重要因素。」而當被問到湖人是否仍是詹姆斯首選時，查拉尼亞也直接點出關鍵，「如果他想留在自己現在的生活圈與家庭基地，那洛杉磯大概還是最符合期待的地方。而且湖人方面已經很明確表示，他們希望詹皇回來。」雖然外界普遍認為詹姆斯續留湖人的機率不低，但真正讓洛杉磯感到壓力的是，一旦詹姆斯正式投入自由市場，勢必會引發大量爭冠球隊追逐。查拉尼亞就透露，目前聯盟內部已經有不少具備競爭力的球隊正在密切觀察局勢。「我知道現在已經有多支爭冠球隊開始盤算這件事。」查拉尼亞說，「如果LeBron真的進入自由市場，並且願意認真聽取報價，他絕對不會缺少追求者。」查拉尼亞甚至形容，很多球隊會直接認為，只要能把詹姆斯放進先發前鋒位置，就能立刻衝擊總冠軍，「很多球隊會覺得，『我們去把LeBron找來，讓他打大前鋒或小前鋒，然後直接拚冠軍。』」目前外界討論最多的潛在下家，仍集中在勇士與騎士。勇士過去就曾多次傳出希望聯手柯瑞（Stephen Curry）與詹姆斯，而騎士則因為擁有詹姆斯家鄉與生涯起點情感優勢，被認為存在「最終回家」劇本可能性。尤其隨著騎士近年陣容逐漸成熟，如果詹姆斯願意回歸，不僅能再次挑戰冠軍，也可能替自己生涯畫下一個極具戲劇性的句點。不過，目前真正握有主導權的人，依舊只有詹姆斯自己。如果詹姆斯確定征戰2026-27賽季，他將正式迎來NBA史無前例的第24個球季，再度刷新聯盟歷史紀錄。對湖人來說，他們顯然仍希望這項歷史能夠繼續發生在紫金軍團。