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洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平今（21）日在國聯西區首位爭奪戰中，再次展現他身為當今棒球界「唯一二刀流」的統治力。在對陣聖地牙哥教士隊的比賽中，大谷翔平以「先發投手兼第一棒指定打擊」的身份掛帥出征，比賽剛開始的第1球就讓全場沸騰，他揮棒擊出首局首打席全壘打，以最震撼的方式宣布：「那個二刀流的大谷回來了！」距離上次以投打雙重身份先發（4月22日對陣巨人隊）已過約一個月，大谷翔平今日終於重啟久違的「二刀流」模式。面對教士隊先發右投蘭迪·瓦斯奎茲（Randy Vásquez），大谷翔平展現出絕佳的擊球節奏。在比賽的第一球，瓦斯奎茲投出一記153公里（約96英里）的高位置速球，大谷翔平精準鎖定並大棒一揮，將球轟向右中間看台。這發飛行距離達121.3公尺的陽春全壘打，擊球初速高達179.1公里，揮擊角度達39度，以一道完美的拋物線劃破聖地牙哥的夜空。這不僅是大谷本季個人第8轟，更是他賽季第3次演出「首局首打席全壘打」，這記自援全壘打更是他本季首次在擔任投手的比賽中開轟。這發全壘打是大谷恢復出賽後的第6場比賽、第28個打席再次開轟，終結了連續5場未敲長打的小低潮。回顧大谷本季的打擊表現，他在5月14日獲得生涯首次完整休養日後，狀態明顯回穩，近5場比賽打擊率高達5成26，顯示調整後的身體狀況已來到最佳狀態。對於今日的表現，教士主場佩特科球場（Petco Park）的球迷也見證了這位巨星的威力。這是大谷自去年8月後再度在此球場開轟，也是他生涯在該球場的第3支全壘打。過去這幾場比賽，大谷主要以投手身份調整，而在二刀流回歸後，球隊期待他能找回2021年起震撼大聯盟的那股統治力。儘管本季因擔任投手角色的緣故，全壘打產量節奏稍慢，但按照目前的進度推算，大谷仍有望達成單季25轟以上的成績。