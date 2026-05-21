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弗拉格（Cooper Flagg，獨行俠）： 作為備受矚目的超級鋒線，弗拉格本季在達拉斯展現了無與倫比的防守覆蓋率與全能身手，入選一陣毫無懸念。





作為備受矚目的超級鋒線，弗拉格本季在達拉斯展現了無與倫比的防守覆蓋率與全能身手，入選一陣毫無懸念。 哈珀（Dylan Harper，馬刺）： 剛在西區決賽G1狂飆歷史級數據24分、11籃板、7抄截比肩魔術強森的哈珀，例行賽的穩定與成熟度同樣獲得評審一致青睞。





剛在西區決賽G1狂飆歷史級數據24分、11籃板、7抄截比肩魔術強森的哈珀，例行賽的穩定與成熟度同樣獲得評審一致青睞。 寇威爾 （Cedric Coward，灰熊）： 本季在曼菲斯成功融入鐵血體系，成為灰熊隊不可或缺的側翼奇兵。





本季在曼菲斯成功融入鐵血體系，成為灰熊隊不可或缺的側翼奇兵。 埃奇庫姆（VJ Edgecombe，76人）： 擁有極其恐怖的體能天賦，在費城展現了極高效率的得分爆發力。





擁有極其恐怖的體能天賦，在費城展現了極高效率的得分爆發力。 克努普爾（Kon Knueppel，黃蜂）： 夏洛特的新外線核心，以冷血的三分彈雨在聯盟站穩腳步。





貝利（Ace Bailey，爵士）：





奎恩（Derik Queen，鵜鶘）





費爾斯（Jeremiah Fears，鵜鶘）：





寶爾斯（Collin Murray-Boyles，暴龍）





雷諾（Maxime Raynaud，國王）





NBA 官方今（21）日正式公布了2025-26賽季例行賽的「年度最佳新秀陣容（All-Rookie Teams）」得獎名單。今年頂級新人輩出，競爭尤為激烈，最終由獨行俠天才前鋒弗拉格（Cooper Flagg）以及剛在西區決賽大放異彩的馬刺榜眼哈珀（Dylan Harper）領銜入選年度第一隊。本季入選新秀第一隊的五位球員，在例行賽都展現了全明星級別的基石潛力：隨後公布的第二隊名單同樣含金量極高，其中包含了日前在交易市場上引發強烈關注的爵士隊鋒線新星：隨著最佳新秀陣容的揭曉，這群2025梯次的超級天才們已正式在聯盟撕開屬於他們的時代序幕。