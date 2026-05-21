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效力於底特律老虎隊的台灣好手李灝宇，今（21）日在面對克里夫蘭守護者的比賽中再度披掛上陣。本場比賽李灝宇依舊先發出戰，鎮守二壘防區、並出任第8棒。他全場打滿10局，雖然在攻守兩端皆有亮眼貢獻、連續兩場比賽敲出安打，防守端更上演精采的撲殺觸殺，可惜老虎隊在延長賽沒能把握反撲氣勢，李灝宇也吞下三振，最終老虎便以2：3不敵守護者，無奈苦吞近期的一波5連敗。老虎隊今日在進攻端前段遭到守護者先發強投拜比（Tanner Bibee）的強力壓制。李灝宇在第3局的首打席擊出滾地球出局。來到第5局的第二打席，李灝宇面對拜比的投球，擊出左外野方向的高飛球。這球雖然吸引了守護者游擊手羅奇歐（Brayan Rocchio）與左外野手關（Steven Kwan）快速追趕，但最終仍幸運落地形成安打，讓李灝宇順利達成連續兩場敲安。不過，由於球落地後彈跳方向微妙，李灝宇衝過一壘後企圖強力挑戰二壘，可惜遭對手俐落的回傳球刺殺在二壘前。守備方面，李灝宇此役表現依舊相當沉穩，全場策動了1次雙殺。隨著兩隊以1：1平手僵持進入延長賽第10局，李灝宇也展現「內野工具人」的多工天賦，從二壘防區移防至三壘。此局守護者馬丁尼茲（Angel Martínez）率先敲出三壘安打帶動攻勢，隨後拉米瑞茲（José Ramírez）也補上二壘安打擴大領先。此時守護者狄羅特（Chase DeLauter）擊出內野滾地球，老虎隊游擊手接球後迅速傳向三壘，，為老虎隊擋下可能繼續擴大的失分危機。除了安打與守備外，李灝宇在比賽後段的戰術破壞力同樣亮眼。8局下一出局一壘有人時，李灝宇擊出二壘方向滾地球，他靠著積極的跑壘壓迫對手，造成守護者內野在傳向二壘時發生接球失誤，李灝宇成功靠著野手選擇上壘，並護送隊友推進至二壘，為球隊創造得點圈的進攻機會。然而在關鍵的10局下半，老虎隊在落後2分的情況下展開頑強反抗，麥金斯特里（Zach McKinstry）率先敲安追回1分。在兩出局、追平分在壘上的高壓窒息時刻，輪到今日全場4打數1安打的李灝宇頂住壓力上場，可惜最終在對手的強力催球下遭到三振出局、無緣在延長賽當大英雄，未能幫助球隊逆轉取勝。終場底特律老虎就以1分之差飲恨，賽後李灝宇的大聯盟打擊率來到.207。底特律打線在守護者強悍的投手群封鎖下持續低迷，接下來如何止敗，將是教練團迫在眉睫的考驗。