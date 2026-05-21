（更新10：43，本場不會回歸）

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NBA西區決賽G2今（21）日開打，奧克拉荷馬雷霆隊帶著首戰惜敗的壓力回到主場，上半場雖以62：51領先聖安東尼奧馬刺隊，但團隊卻傳出令球迷心碎的壞消息。陣中二當家傑倫·威廉斯（Jalen Williams）在首節後便再未登場，且下半場開打時已消失在雷霆替補席上，疑似傷勢復發。根據《The Athletic》報導，威廉斯與馬刺隊後衛哈珀（Dylan Harper）今晚皆因傷無法回歸比賽。根據資深NBA記者提姆·麥克馬洪（Tim MacMahon）與現場媒體報導，傑倫·威廉斯在第一節僅出賽7分鐘，攻下4分、1籃板、2抄截後便未再上場。當鏡頭轉向雷霆替補席時，也未見其身影。隨後球團證實，威廉斯正在休息室接受醫療團隊的進一步評估。令人擔憂的是，這正是威廉斯先前在季後賽首輪G2拉傷的同一側左腿筋。他才剛因該傷勢休養了近一個月，並在西區決賽首戰正式復出，沒想到在第二戰僅打了7分鐘便出現異狀。雖然球團尚未公布官方診斷報告，但推測最壞的情況可能是腿筋舊傷復發，這對目前亟需扳回一城的雷霆而言，無疑是致命打擊。儘管威廉斯缺席，雷霆在上半場依然展現了強大的主場氣勢。亞歷山大（SGA）半場貢獻15分、5助攻，在失誤控制上，雷霆半場僅發生5次失誤，遠優於馬刺的13次。防守端方面，哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）出賽13分鐘，雖然領到3次犯規，但在限制馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama）方面發揮了關鍵作用，將這位法國天才的半場得分壓制在7分，且強迫其出現3次失誤。然而，一旦威廉斯確定無法回歸，雷霆的鋒線戰力將出現巨大缺口。威廉斯不僅是球隊的進攻發動機之一，更是防守端不可或缺的重要人物。若他在系列賽後續無法出賽，雷霆將被迫更依賴板凳陣容的發揮，這對於目前在系列賽0：1落後的他們來說，顯然難度更高。馬刺隊在上半場表現失準，全隊發生多達13次失誤，導致雷霆光是利用這些失誤就轉換得到16分。不過，儘管文班亞馬雖然在進攻端遭到壓制，但仍貢獻了3次火鍋，展現極強的協防存在感。目前雷霆雖暫時領先，但威廉斯的傷勢成為全場最關注的變數。雷霆記者布蘭登·拉巴爾（Brandon Rahbar）指出，球隊目前防守策略成功，但隨著比賽進入下半場，失去威廉斯的雷霆是否能維持同樣的高強度輸出，將決定這場比賽的最終走勢。