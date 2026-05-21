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▲馬刺陣中表現亮眼的年輕後衛、被視為「新鬼切」傳人的迪倫·哈珀（Dylan Harper），也在第三節因腿筋傷勢被迫退場，讓馬刺隊的後場調度雪上加霜。（圖／美聯社／達志影像）

NBA西區冠軍賽G2今（21）日持續激戰，奧克拉荷馬雷霆在主場展現聯盟龍頭韌性，靠著年度MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場30分、9助攻領軍，加上替補群外線火力全面爆發，終場以122：113擊退聖安東尼奧馬刺，將系列賽扳成1：1平手。馬刺雖有「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）攻下21分17籃板、卡斯特（Stephon Castle）也轟下25分，但全隊高達21次失誤，成為落敗的最大原因。比賽開局，雙方迅速進入狀況。雷霆靠著多特（Luguentz Dort）與亞歷山大接連跳投得手先聲奪人，馬刺則立刻由文班亞馬與瓦塞爾（Devin Vassell）在三分線外還以顏色。節中雙方陷入拉鋸，馬刺新秀卡斯特（Stephon Castle）與強森（Keldon Johnson）頻頻切入取分，雷霆則有霍姆格倫（Chet Holmgren）與小將麥凱恩（Jared McCain）跳出抗衡。首節結束，兩隊以31：31戰成平手。進入次節，雷霆開始加溫。替補上陣的卡魯索（Alex Caruso）不僅頻頻抄截得手，更在外線冷箭破網，加上亞歷山大展現無解的急停跳投與切入，雷霆打出一波攻勢要回領先。儘管馬刺靠著哈珀（Dylan Harper）的切入與瓦塞爾的罰球試圖咬住比分，但雷霆在禁區擁有哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）鞏固籃板，半場結束前，米切爾（Ajay Mitchell）拋投命中，幫助雷霆以62：51帶著11分領先進入下半場。易籃後，馬刺展開強力反撲，文班亞馬試圖力挽狂瀾，但雷霆並未自亂陣腳，亞歷山大多次在關鍵時刻以中距離跳投穩住軍心，卡魯索與霍姆格倫也接連空切與外線建功。節末，雷霆麥凱恩飆進關鍵的三分彈，幫助球隊在三節打完仍以96：88握有8分領先。進入決勝節，馬刺企圖扭轉戰局，卡斯特與瓦塞爾接連飆進三分，試圖將分差縮小。但雷霆板凳群再次挺身而出，麥凱恩連續命中兩記三分冷箭，華萊士（Cason Wallace）也補上一記外線，瞬間將馬刺的反撲氣焰澆熄。比賽最後2分12秒，米切爾三分命中，拉開到10分差，即便馬刺試圖追趕，但最終雷霆成功捍衛主場，將系列賽扳平。談到球隊今晚與G1相比有哪些進步時，雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）將功勞歸給全隊隊友，「我覺得我自己表現還可以，但兄弟們今晚真的全力以赴。大家都知道輸掉這場比賽代表什麼意義，我們從開賽就帶著滿滿能量上場。」他也稱讚球隊面對馬刺反撲時沒有慌亂，「他們是一支很強的球隊，肯定會打出屬於自己的高潮，但我們沒有因此氣餒，而是不斷戰鬥、堅持到底，最後成功拿下勝利。」針對哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）主防「斑馬」文班亞馬收到效果時，SGA先是語帶保留地表示：「老實說，我不確定這是不是個好安排。」但停頓幾秒後，他隨即笑著改口：「其實還不錯，真的蠻好的。」第四節關鍵時刻穩住局勢、率隊收下勝利，亞歷山大則坦言，自己整場比賽其實並未完全打出理想節奏，「我只是努力找回自己熟悉的節奏感。在比賽最後階段，我的動作與能量其實沒有達到我想要的效率，但無論如何，我們還是贏球了，這才是最重要的事情。」亞歷山大也強調，接下來球隊將前往客場挑戰馬刺，「現在我們得去客場面對一支非常出色的球隊，並試著帶走一場勝利。」