我是廣告 請繼續往下閱讀

▲哈珀在一次切入上籃時遭到亞歷山大（SGA）封蓋，落地後隨即抱著右大腿後側，臉部表情極度痛苦。（圖／美聯社／達志影像）

▲對於雷霆隊而言，利用身體強度與身體接觸來逼迫馬刺失誤，確實是目前最有效的贏球方程式。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆隊在主場以122：113擊敗聖安東尼奧馬刺，將系列賽扳成1：1平手。文班亞馬（Victor Wembanyama）此役依舊得到21分17籃板，但進攻端影響力大幅下降，馬刺禁區得分46：42勝出，但這是雷霆可接受的距離範圍。主場軍似乎找到限制文班亞馬的方法，而這種方法可能不是太光彩，如果雷霆中鋒哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）宛若卡爾馬龍對決羅德曼的摔角動作得到允許，隨著場邊傷兵激增，最終馬刺可能會輸掉這一場「最後生存者大賽」，系列賽看起來越來越取決於哨音和哪一方的球員更健康。雷霆在本場比賽對文班亞馬採取了極具侵略性的防守，這點無可厚非，畢竟要限制一位能單手補進自己投丟球、且擁有史詩級影響力的超級常人，常規手段顯然無效。哈騰斯坦本場出賽27分鐘，貢獻10分、11籃板，還搶下8顆進攻籃板，雷霆並未如外界所言在G2降低他的時間，反而是增加其上場機會。顯然哈騰斯坦被作為重要的「犧牲打」球員，他們在場上消耗文班亞馬，與他一對一極限兌子。必須稱讚他的是，哈騰斯坦不像G1那樣在進攻端被完全無視，當文班亞馬放棄防守他時，他就會跑進內線衝搶進攻籃板，這招讓他重新取得進攻價值，並能夠留在場上。哈騰斯坦的噸位和對抗性一直是其優勢，雷霆需要一些人來做髒活，但下半場這些動作開始有些失控，哈騰斯坦拉拽卡斯特（Stephon Castle）的頭髮到夾住文班亞馬的胳膊，這些動作已多次遊走在規則邊緣，甚至徹底越界。裁判需要負責，因為球員本來就是在試探哨音邊界，若沒響哨他們就會升級對抗，而三位執法人員對於「鎖喉、拽髮與夾臂」，裁判組的消極吹判，無疑是鼓勵了這種競技之外的動作。馬刺隊今晚輸得並不冤。失去福克斯（De'Aaron Fox）後的後場混亂在第二戰徹底爆發。後場新星哈珀（Dylan Harper）在搶籃板時因腿筋受傷退場，徹底打亂了強森（Mitch Johnson）教練的輪替；而卡斯特雖然全場攻下25分，但兩戰累積送出多達20次失誤，這項數據已追平了哈登（James Harden）等傳奇球星的尷尬紀錄。44次失誤造成了雷霆高達53分的直接得分，這在西區決賽層級的比賽中是致命的。馬刺年輕球員在壓力下顯得過於急躁，這種「成長痛」在兩大主控缺陣的情況下被無限放大。文班亞馬全場砍下21分、17籃板、6助攻、4阻攻與4抄截，甚至成為NBA歷史首位在單個季後賽達成48次阻攻與15記三分的球員。他依然是場上最強的統治者，但隨著對手開始訴諸非籃球動作，馬刺隊如何去保護他，是要多做一些掩護讓他不要耗費體力在卡位進入內線、還是藉由更多擋拆讓他有直接進去禁區的機會，這是強森教練要去思考的。對於雷霆隊而言，利用身體強度與身體接觸來逼迫馬刺失誤，確實是目前最有效的贏球方程式。而且雷霆擁有更好的深度和控球者，隨著馬刺福克斯和哈珀受傷，他們重新找回去年他們贏得冠軍的方式：那就是透過防守壓迫不斷創造全場轉換機會。西決接下來的戰場將移師聖安東尼奧，馬刺要怎麼在主場贏球？首先找到方法控制失誤就不用說了，馬刺隊在第一場和第二場比賽中分別因失誤丟了28分和27分；反觀雷霆隊G1和G2加起來，僅因失誤丟了27分。第二是今晚的三分球命中率要維持，並且控制對手的三分球命中率，馬刺今天全隊共投進16個三分球。而雷霆的替補球員投進了15個三分球。對馬刺來說好消息是，連兩場看起來他們都是看有半場攻防優勢的一方，比賽取決於他們能否在激烈對抗中保持冷靜和珍惜機會，今晚的失利是聖城成長必須繳出的學費。