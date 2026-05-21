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洛杉磯道奇隊的日本巨星大谷翔平，今（21）日在作客聖地牙哥教士隊的主場賽事中，再度向全世界展現了他令人難以置信的「二刀流」宰制力！大谷翔平此役相隔近一個月再度「雙刀出鞘」，不僅在擔任開路先鋒敲出震撼全場的首局首打席首球陽春砲，投球方面更主投5局飆出破百英哩火球力保不失，率領道奇隊最終以4：0完封教士，順利豪奪個人本季第4勝。大谷翔平今日以「第1棒、投手」的二刀流身分先發出賽。1局上他作為全場第一位打者登板，展現了極度積極的進攻欲望，面對教士先發右投瓦茲奎茲（Randy Vásquez）投出的第一顆球——95.5 英哩的偏高速球，大谷毫不猶豫直接出棒。這球擊球初速高達111.3英哩（約179.1公里）、飛行距離遠達405英呎，球在全場球迷的驚呼聲中直接炸裂中外野看台。這發驚天動地的首局首打席陽春砲，不僅是兼具個人本季首度「自投自打」的第8轟，也是他大聯盟生涯第27支首打席全壘打，幫助道奇先馳得點，也替自己打下勝投資本。目前大谷距離大聯盟生涯300轟里程碑僅差12支、美日通算350轟也只剩14支的距離。道奇隨後在2局上攻勢再起，靠著蒙西（Max Muncy）的二壘安打與 T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的高飛犧牲打再添一分。5 局上大谷翔平精準選到保送，隨後靠著塔克（Kyle Tucker）的適時安打奔回本壘得分，幫助道奇取得3：0領先。除了棒打對手，投手丘上的大谷翔平同樣威風八面。前3局他展現極致的壓制力，連續解決教士隊9名打者演出完美的「九上九下」，並賞給對手3次三振。雖然4局下遭遇零星危機，但大谷隨即以全場最快、高達100.2英哩（約161.2公里）的剛猛速球解決柏格茲（Xander Bogaerts），化解一、二壘有人的險境。全場最大的亂流出現在5局下半。大谷一開局罕見地連續挨了2支安打，隨後又投出保送，在1出局後陷入了毀滅性的滿壘大危機。此時，臨危不亂的大谷展現了超級巨星的強大心理素質，正面對決教士隊強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），成功利用引誘球誘使對方擊出精準的游擊方向滾地球，策動一記逆轉氣勢的「雙殺打」成功下莊。瓦解危機的瞬間，一向溫和的大谷翔平也難掩激動，在投手丘上當場「振臂霸氣怒吼」。大谷翔平投完5局總計用了88球，他此役僅被敲出3支安打無失分，並送出4次三振與2次保送，防禦率再度下修到極其恐怖的大谷退場後，道奇強悍的牛棚戰力全開。亨瑞奎茲（Edgardo Henriquez）、崔南（Blake Treinen）、赫特（Kyle Hurt）與克萊茵（Will Klein）四名悍將各扛1局，完全沒有給教士隊任何反撲機會，聯手完封對手。最終道奇以4：0輕取教士，大谷翔平用一場完美的「二刀流秀」，再次擦亮了他棒球天才的招牌。