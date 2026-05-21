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奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺西區決賽持續熱戰，雷霆今（21）日靠著關鍵時刻更高把握度，以122：113贏球，系列賽扳回一城。比賽中雷霆球員不僅對文班亞馬（Victor Wembanyama）大動作嚴防外，更多次使用假摔這項技術爭取裁判哨音，主力射手以賽亞·喬（Isaiah Joe）上半場讀秒階段，更使用浮誇演技，上演「隔空倒地」，成功博取到裁判注意，讓馬刺眾將也看傻眼。以賽亞·喬上半場剩下11.6秒時，一次防守回合與馬刺前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）爭搶球權失利，就在巴恩斯傳球給隊友時，一旁的以賽亞·喬突然大動作向外跳出假摔，裁判也相當給面子直接響哨，雷霆成功要回最後一波球權，巴恩斯當下甚至愣在原地，完全不清楚發生什麼事。巴恩斯在內的馬刺球員回防時，都露出不敢置信的苦笑表情，從俯拍重播視角來看，以賽亞·喬與巴恩斯僅有手部短暫接觸，前者卻像是整個人被推出去、被彈飛倒地，整套動作行雲流水。賽後該次爭議判決也在網路上引發議論，有國外球迷稱其為年度最佳假摔，更稱雷霆全隊都已經將假摔發揮到淋漓盡致，「有一種假摔叫做雷霆」、「敢不敢再假一點」、「我到底看了什麼」，但也有人認為，巴恩斯的確跟以賽亞·喬有手部動作，後者只是趁勢透過動作倒地。「沒必要針對雷霆」