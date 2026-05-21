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1. 雷霆大膽棄用霍姆格倫

▲在決勝關鍵時刻，雷霆教頭戴格諾特（Mark Daigneault）做出大膽決策：讓原本的先發長人霍姆格倫（Chet Holmgren）坐在板凳席。（圖／路透／達志影像）

2. 雷霆有效限制住文班亞馬發揮

▲雷霆今日採取了哈騰斯坦與卡魯索（Alex Caruso）輪流對位文班亞馬的策略。哈騰斯坦透過高強度的肢體對抗，成功減少了文班亞馬在籃下的出手頻率。（圖／美聯社／達志影像）

3. 亞歷山大的中距離復甦

▲作為蟬聯MVP的球星，亞歷山大（SGA）在G1表現失準，但G2他找回了招牌的中距離節奏。（圖／路透／達志影像）

4. 卡斯特被要求承擔超過自己負荷的工作

▲卡斯特（Stephon Castle）承擔了過多球權，全場送出9次失誤。（圖／路透／達志影像）

5. 哨音允許更大的身體接觸

西區決賽G2的硝煙散去，奧克拉荷馬雷霆隊在主場以122：113力克聖安東尼奧馬刺，將系列賽扳成1：1平手。這場比賽不僅是亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一掃上一戰低迷，全場轟下30分，雷霆教練團在戰術板上做出調整，面對文班亞馬（Victor Wembanyama）做出更有效的限制，末節祭出了令眾人跌破眼鏡的「1大4小」陣容，成功扭轉系列賽劣勢。以下整理雷霆本場比賽的5大贏球關鍵。在決勝關鍵時刻，雷霆教頭戴格諾特（Mark Daigneault）做出大膽決策：讓原本的先發長人霍姆格倫（Chet Holmgren）坐在板凳席，場上僅保留哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）作為唯一內線，其餘四人亞歷山大、麥肯恩（Alex Caruso）、華勒斯（Cason Wallace）、卡魯索（Alex Caruso）皆為後衛，五人之中有三人是替補球員。這套陣容在2分51秒內打出14：0的驚人攻勢，正負值效率（Net Rating）高達233.3，成為鎖定勝局的最強武器。霍姆格倫今晚只有13分4籃板，他的低迷讓自己跌出決勝時刻陣容，對於這一名和文班亞馬同年的榜眼秀而言，情何以堪。他必須找到自己在這一輪系列賽留在場上的方式。與G1不同，雷霆今日採取了哈騰斯坦與卡魯索（Alex Caruso）輪流對位文班亞馬的策略。哈騰斯坦透過高強度的肢體對抗，成功減少了文班亞馬在籃下的出手頻率。雖然爭議不斷，但這種策略迫使馬刺射手群必須在壓力下尋找空檔，有效地破壞了馬刺的進攻節奏。第一場比賽溫比似乎打得毫不費力，而今晚他幾乎沒怎麼出手。雷霆隊做出的調整非常出色，派上身材更高大的球員來限制他，從而減少了他在籃下的出手。文班亞馬下半場應變也很太快，下半場一次擋拆，他撿掩護後立刻內切，不給哈騰斯坦糾纏他的機會，後者來不及防守只能賠上第4次犯規。不過整體而言雷霆今晚給文班亞馬帶來很多麻煩，甚至防守端也漏了更多機會。馬刺教練團必須做出修正，當文班亞馬的防守對像在底角等待三分球時，他們可以採取換防策略，而不是讓他協防回位。雷霆隊在這一輪系列賽前六節比賽中憑藉這一策略取得了不錯的成效。作為蟬聯MVP的球星，亞歷山大（SGA）在G1表現失準，但G2他找回了招牌的中距離節奏。全場24投12中砍下30分，特別是在文班亞馬坐鎮籃下的情況下，SGA堅持以中距離跳投作為主要進攻手段，並在第四節關鍵時刻投進招牌中距離，徹底終結了馬刺反撲的希望。雖然瓦賽爾（Devin Vassell）全場投進6記三分球、攻下23分，成為馬刺下半場追分的火種，但這無法掩蓋馬刺後場的混亂。在福克斯（De'Aaron Fox）與哈珀（Dylan Harper）雙雙傷退後，卡斯特（Stephon Castle）承擔了過多球權，全場送出9次失誤。雷霆透過對卡斯特的高壓防守，逼出馬刺整場高達44次的失誤，並直接轉換得53分，這是馬刺難以逾越的高牆。儘管失去兩名主要控球者，馬刺依舊打得很有競爭力，卡斯特失誤很多，但也展現了其大範圍轉移球的能力，顯示他逐漸成長為未來馬刺的主要控球者。文班亞馬不斷在雷霆球員前面自投自搶，彷彿其他人不存在，看到他們完成這些特別的事情真的很不一樣。但就這一輪而言，馬刺需要找到人幫助他，如果福克斯和哈珀都無法在G3回歸，誰能夠成為替代控球人選，至少帶球過半場，減輕主力負擔。今晚裁判允許了哈騰斯坦拉扯對手頭髮等對抗升級的動作。讓雷霆可以更好的運用自身輪換優勢去對馬刺施壓，第四節馬刺主力們都有些筋疲力盡了。這不是哨音偏袒哪一隊的問題，而是哨音鬆緊自然而然會對於更適應身體對抗的球隊有利。而今晚雷霆無疑在這方面更享有優勢。