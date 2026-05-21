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洛杉磯湖人隊日前在季後賽次輪慘遭奧克拉荷馬雷霆橫掃出局後，陣中41歲傳奇巨星「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的未來動向，隨即成為休賽季全美最熱門的焦點。根據ESPN權威內幕記者「Shams」查拉尼亞（Shams Charania）在節目中的最新爆料，湖人隊管理層已正式向即將進入自由球員市場的詹姆斯發出強烈訊號，表達了球團渴望全力挽留這位歷史得分王、繼續身披紫金戰袍出征的明確態度。然而，Shams 同時透露，湖人隊在今年夏天的這場「留人保衛戰」中，正面臨著來自全聯盟的巨大競爭壓力。隨著自由市場即將開啟，儘管詹姆斯已高齡41歲，但他本季場均依舊能繳出20.9分、6.1籃板與7.2助攻的頂級身手，仍被視為能直接左右奪冠天平的終極拼圖。Shams 在節目中驚爆：這個震撼的消息意味著，包含過去不斷傳出風聲的克里夫蘭騎士、金州勇士以及紐約尼克等具備季後賽競爭力的隊伍，都試圖在第一時間插足，期盼能打動這位傳奇老將前來攜手追逐生涯第5座總冠軍。雖然全聯盟強權來勢洶洶、電話被「打爆」，但Shams認為，洛杉磯湖人依然在這場爭奪戰中握有極大的實質優勢。「留在洛杉磯對他來說擁有極大的好處，他在這裡生活了8年，擁有極高的舒適度，而且湖人上下非常明確地想要留住他。」Shams分析指出，詹姆斯在做決定時，與家人的生活節奏、兒子，以及整體的家庭穩定和球隊延續性，都將起到至關重要的關鍵作用。總經理佩林卡（Rob Pelinka）先前也公開表態，球團將會用百分之百的敬意去配合詹姆斯的決定，並期盼新賽季能繼續圍繞唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯建構全新的爭冠陣容。目前全聯盟的共同預期是，詹姆斯在今年夏天調養好身體後，。不論是選擇降薪留在紫金軍團，還是驚人之舉投奔海外其他強權，這位23年不老的生化人，都將讓今年夏天的自由市場陷入最瘋狂的震盪。