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奧克拉荷馬雷霆雖然今（21）日在西區決賽G2以122：113擊敗聖安東尼奧馬刺，成功將系列賽扳成1比1平手，但贏球背後卻傳出巨大傷兵警訊。後衛米契爾（Ajay Mitchell）在比賽末段疑似右腿受傷退場，根據運動醫學醫師傑佛瑞（Evan Jeffries）分析，最糟情況恐怕是右側股四頭肌拉傷，一旦確認受傷等級，即有可能直接缺席剩餘整個西決系列賽。比賽進行至第四節尾聲時，米契爾在一次籃下攻防後突然表情痛苦，隨後緊抓右大腿位置並返回板凳接受治療。雖然雷霆最後仍順利守住勝利，但米契爾在最後兩波關鍵回合並未再回到場上，也讓外界開始擔憂他的傷勢狀況。運動醫學醫師兼NBA傷病分析專家Jeffries在賽後立刻於社群平台X發文表示，從轉播畫面判斷，米契爾疑似是右側股四頭肌受傷，而最大擔憂就是「肌肉拉傷」。「Ajay Mitchell今晚因右腿傷勢退場，看起來他抓著的是右側股四頭肌區域，目前最需要擔心的是拉傷問題。」Jeffries寫道。根據運動恢復平台《Pliability》報告，如果是第一級股四頭肌拉傷，通常恢復期約需1至3週。這也意味著，一旦傷勢確認，米契爾極有可能直接缺席剩餘整個西區決賽。事實上，米契爾雖然在西決G1進攻表現不佳，只拿下4分，但他在防守端對馬刺後場仍提供大量幫助。來到G2後，他狀態明顯回升，全場替補出賽28分鐘，攻下10分、2助攻與4抄截，投籃8投4中，成為雷霆能夠扳平系列賽的重要功臣之一。尤其在威廉斯（Jalen Williams）提前傷退後，米契爾原本被視為接下來雷霆最重要的後場支援戰力。今年季後賽次輪對戰洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）時，米契爾就曾頂替先發角色，擔任SGA吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）身旁的重要副控球點。當時他場均甚至能攻下22.1分，並不斷針對湖人防守弱點發動攻擊，幫助雷霆完成橫掃。只是到了西決面對馬刺，情況開始完全不同。由於馬刺整體防守機動性與對位能力明顯高於湖人，米契爾在進攻端的破壞力也受到大量限制。如今如果連他都因傷缺陣，雷霆輪替深度勢必將遭受重大打擊。接下來G3與G4將移師聖安東尼奧進行，對雷霆而言，真正困難的考驗現在才要開始。雖然球隊仍擁有卡魯索（Alex Caruso）、麥肯（Jared McCain）、華勒斯（Cason Wallace）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）與哈騰史坦（Isaiah Hartenstein）等可用戰力，但目前最大的問題始終沒有改變，他們依舊找不到真正限制文班亞馬的方法。如今傷兵問題持續擴大，雷霆原本的陣容深度優勢也開始逐漸被削弱。