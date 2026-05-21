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季後賽歷史第一人： 數據統計顯示，卡斯特成為NBA歷史上在季後賽「任意連續兩場比賽區間內」失誤次數最多的球員，超越哈登（James Harden）的18次，以及康寧漢（Cade Cunningham）和詹姆斯（LeBron James）的17次。





2026年NBA西區決賽第二戰今（21）日繼續點燃戰火，奧克拉荷馬雷霆在主場重整旗鼓，最終以122：113擊退聖安東尼奧馬刺，成功將系列賽大比分扳成1：1平手。這場比賽馬刺隊的二年級核心控衛「城堡哥」卡斯特（Stephon Castle）展現了極致的「雙面刃」特質，雖然單場瘋狂砍下25分與8助攻，卻也再度因失誤問題讓馬刺付出了慘痛代價。本場比賽馬刺在外圍遭遇雷霆防線的瘋狂壓迫，城堡哥此役先發出戰38分鐘，全場17投10中、罰球4罰全中，以極高的突破效率攻下全隊頂尖的在頭號球星文班亞馬遭到重點包夾時，卡斯特多次利用強壯的身材撕裂雷霆禁區，並屢屢送出妙傳，成為馬刺能與雷霆一路激戰到最後關頭的進攻發動機。然而，他在場上展現多大殺傷力的同時，也帶給了馬刺同等劇烈的傷害。比賽進行到關鍵時刻，卡斯特在一次進攻中試圖以擊地傳球給隊友尚帕尼（Julian Champagnie），卻因默契與力道偏差直接傳出界外，這也是他本場比賽的第9次失誤，加上他在西決第一戰所送出的11次失誤，這項悲情數據讓城堡哥正式載入了聯盟歷史史冊，引發全美記者瘋狂熱議：美國名記韋斯（Jared Weiss）更犀利指出馬刺全隊目前的混亂現狀：而卡斯特一個人，就包辦了本輪系列賽這兩場比賽內球隊高達20次的球權拱手讓人。雖然兩場比賽狂送20次失誤的表現相當慘烈，但不可否認的是，卡斯特在西決前兩戰累計繳出的全能輸出。對於一位年僅21歲、首次承擔分區決賽核心控球重任的年輕球員來說，面對雷霆多特（Luguentz Dort）與卡魯索（Alex Caruso）這兩位聯盟頂級大鎖的外線窒息式壓迫，繳出高額的「學費」幾乎是成長的必經之路。回到1：1平手後，系列賽即將移師聖安東尼奧。馬刺制服組與卡斯特本人如何在接下來的48小時內修正護球細節、減少非受迫性失誤，將直接決定黑衫軍能否在主場重新奪回這輪系列賽的主導權。