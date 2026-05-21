2026年NBA西區決賽第二戰今（21）日繼續點燃戰火，奧克拉荷馬雷霆在主場重整旗鼓，最終以122：113擊退聖安東尼奧馬刺，成功將系列賽大比分扳成1：1平手。這場比賽馬刺隊的二年級核心控衛「城堡哥」卡斯特（Stephon Castle）展現了極致的「雙面刃」特質，雖然單場瘋狂砍下25分與8助攻，卻也再度因失誤問題讓馬刺付出了慘痛代價。

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火力全開轟25+5+8！城堡哥扛起黑衫軍後場外線

本場比賽馬刺在外圍遭遇雷霆防線的瘋狂壓迫，城堡哥此役先發出戰38分鐘，全場17投10中、罰球4罰全中，以極高的突破效率攻下全隊頂尖的25分、5籃板與8助攻

在頭號球星文班亞馬遭到重點包夾時，卡斯特多次利用強壯的身材撕裂雷霆禁區，並屢屢送出妙傳，成為馬刺能與雷霆一路激戰到最後關頭的進攻發動機。然而，他在場上展現多大殺傷力的同時，也帶給了馬刺同等劇烈的傷害。

兩戰20次失誤！慘烈寫下聯盟歷史第一人紀錄

比賽進行到關鍵時刻，卡斯特在一次進攻中試圖以擊地傳球給隊友尚帕尼（Julian Champagnie），卻因默契與力道偏差直接傳出界外，這也是他本場比賽的第9次失誤，加上他在西決第一戰所送出的11次失誤，卡斯特在西決前兩場比賽累計出現了驚人的20次失誤！

這項悲情數據讓城堡哥正式載入了聯盟歷史史冊，引發全美記者瘋狂熱議：

  • 季後賽歷史第一人： 數據統計顯示，卡斯特成為NBA歷史上在季後賽「任意連續兩場比賽區間內」失誤次數最多的球員，超越哈登（James Harden）的18次，以及康寧漢（Cade Cunningham）和詹姆斯（LeBron James）的17次。

美國名記韋斯（Jared Weiss）更犀利指出馬刺全隊目前的混亂現狀：「自11月中旬以來，馬刺一共只有3場全隊失誤達到20次的比賽，而其中兩場就發生在過去48小時內（西決前兩戰）。」 而卡斯特一個人，就包辦了本輪系列賽這兩場比賽內球隊高達20次的球權拱手讓人。

新星成長的代價！青年軍教頭如何調整成G3關鍵

雖然兩場比賽狂送20次失誤的表現相當慘烈，但不可否認的是，卡斯特在西決前兩戰累計繳出42分、11籃板、19助攻 的全能輸出。對於一位年僅21歲、首次承擔分區決賽核心控球重任的年輕球員來說，面對雷霆多特（Luguentz Dort）與卡魯索（Alex Caruso）這兩位聯盟頂級大鎖的外線窒息式壓迫，繳出高額的「學費」幾乎是成長的必經之路。

回到1：1平手後，系列賽即將移師聖安東尼奧。馬刺制服組與卡斯特本人如何在接下來的48小時內修正護球細節、減少非受迫性失誤，將直接決定黑衫軍能否在主場重新奪回這輪系列賽的主導權。

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楊博勛編輯記者

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