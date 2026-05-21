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2026年NBA西區決賽第二戰今（21）日落幕，奧克拉荷馬雷霆在主場以122：113擊退聖安東尼奧馬刺，將系列賽大比分扳成1：1平手。雷霆隊此役能成功捍衛主場，禁區悍將哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）在內線的攪局與肉搏功不可沒，全場砍下。然而，他在防守文班亞馬與馬刺球員時多次遊走在犯規邊緣的激烈動作，也在賽後引發全美媒體與記者的強烈譴責與熱烈爭議。在本輪系列賽開打前，外界普遍看好身材更具優勢的馬刺天賦軍團，甚至在G1結束後，不少聲音認為雷霆中鋒哈騰斯坦在面對文班亞馬時的速度劣勢，會讓他「在這個系列賽無法上場」。然而今日哈騰斯坦用強硬的身體對抗狠狠打臉質疑者。比賽中途，美國體育記者阿爾曼扎（Clemente Almanza）便發文諷刺：「這個系列賽才打了1場，他們就說哈騰斯坦沒法上場。」另一名籃球記者洛倫茲（Joel Lorenzi）也強調：「如果雷霆能贏下這場比賽，原因有很多，其中哈騰斯坦絕對功不可沒。」賽後，雷霆防守大鎖卡魯索（Alex Caruso）也高度讚賞了哈騰斯坦的貢獻，他表示：「我認為他在與文班亞馬的身體對抗中做得很棒。」哈騰斯坦本場狂抓8個進攻籃板，徹底摧毀了馬刺的禁區防線，並成功制衡了今日只得21分的文班亞馬。雖然哈騰斯坦在數據與積極度上無可挑剔，但他全場對馬刺球員使用的「肉搏小動作」，卻在第四節徹底點燃了輿論戰火。在關鍵第四節的一個防守回合中，如此明顯且危險的動作，當值裁判竟然完全沒有予以任何吹罰。更讓馬刺支持者憤怒的是，雷霆隨後立即搶下進攻籃板，並由麥凱恩（Jaren McCain）在外線飆進關鍵三分球，一來一回對球隊氣勢造成劇烈打擊。此外，哈騰斯坦整場比賽在對位文班亞馬時，也多次被鏡頭捕捉到有明顯「拉拽胳膊」與過度衝撞的非籃球動作。美國知名體育球評西蒙斯（Bill Simmons）隨即在社群上轉發並犀利諷刺：美國記者魯埃達（Ryan Rueda）也極度不滿地發文痛批：哈騰斯坦成功用他的鐵血以及爭議球風，幫助雷霆在主場全身而退。雖然文班亞馬此役依然攻下雙十，但在哈騰斯坦整晚不計代價的拉扯與身體對抗下，馬刺整隊的進攻節奏確實受到了實質干擾。隨著系列賽即將移師聖安東尼奧，回到主場的馬刺勢必會針對哈騰斯坦的這些禁區小動作做出防範甚至回擊。屆時第三戰裁判對於禁區肉搏的「哨音尺度」如何拿捏，將直接決定哈騰斯坦能否繼續扮演雷霆的奪冠秘密武器，抑或是成為陷入犯規麻煩的未爆彈。