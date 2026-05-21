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NBA西區決賽系列賽第二戰依然是在奧克拉荷馬雷霆在主場開打，首戰獲勝的聖安東尼奧馬刺在G2以113：122落敗，系列賽變成1：1平手，資深球評李亦伸分析指出，這場比賽雷霆隊打出衛冕軍的實力，除了王牌球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場攻下30分，板凳球員共投進12顆三分球，最重要的是迫使馬刺發生21次失誤是獲勝的關鍵。上一場比賽亞歷山大（SGA）表現不如預期，投籃命中率低於33%，正負值是全隊最差的-15，不過這場比賽他強勢反彈，繳出30分9助攻的好表現，在關鍵時刻頻頻1對1單打得分穩定軍心，球評李亦伸大讚他是「雷霆最好的領導人」。另外李亦伸認為，這場比賽雷霆的角色球員發揮相當出色，卡魯索（Alex Caruso）、麥凱恩（Jared McCain）、華萊士（Cason Wallace）以及威廉斯（Jaylin Williams）等替補球員一共投進了12顆三分球，再加上先發選手的穩定表現，這場比賽打出一個非常完整的團隊。系列賽首戰馬刺球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）繳出41分、24籃板史詩級的數據，這場比賽「僅」攻下21分以及17個籃板，李亦伸特別點名雷霆的兩位長人哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）以及霍姆格倫（Chet Holmgren），他們兩個人聯手攻下了23分，另外也抓下17個籃板，此役雷霆雙塔有效限制文班亞馬的發揮，也是球隊能夠扳回一城的功臣。除了文班亞馬遭限制，李亦伸也點出馬刺隊本場比賽的落敗關鍵就是全場發生21次失誤，其中主控Stephon Castle就失誤了9次，他表示：「每次到了關鍵時刻、追分的時刻、決勝期，馬刺隊就失誤收場。我想失誤會是這個系列賽馬刺一個最大的致命傷」，如果馬刺隊能控制失誤，這個系列賽的勝負又會變得完全不同。