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紐約洋基隊今（21）日在主場迎戰多倫多藍鳥，上演了一場沉悶的投手戰。洋基隊當家頭號巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）今日手感完全結凍，單場慘吞4次三振；加上打線前8局徹底遭到藍鳥投手群無情壓制，終場條紋軍便以1：2憾負藍鳥，也讓繳出優質先發的洋基火球少主施利特勒（Cam Schlittler）只能無奈「問天」吞敗。作為洋基隊的進攻核心，賈吉今日在藍鳥隊投手群的針對性策略下顯得一籌莫展。此役他4度站上打擊區，結果全部遭到對手三振，單場苦吞4K，賽後打擊率也下滑至 .256。這也是賈吉自今年3月25日的開幕戰以來，再度於例行賽上演單場吞下4張老K的窘境。主砲的徹底熄火，直接導致洋基打線整晚嚴重斷層。事實上，洋基打線直到9局下半才終於如夢初醒。靠著貝林傑（Cody Bellinger）與奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）的連續安打串聯攻佔得點圈，隨後高施密特（Paul Goldschmidt）擊出內野滾地球，進帳帶有打點的推進，幫助洋基隊勉強破蛋、追回1分。可惜後繼無力，後續打者未能再續弦，火力嚴重不足成為今日條紋軍的最大敗因。相較於打線的冷清，洋基隊先發登板的火球少主施利特勒，今日的表現絕對可圈可點。施利特勒此役主投6局，僅僅被敲出零星安打、失掉2分，並發揮極佳的主宰力狂飆7次三振。整場比賽他的球速與壓制力依舊維持在頂尖水準，無奈隊友在進攻端完全沒有提供任何火力支援。施利特勒退場後黯然吞下本季第2敗，但他的賽後防禦率仍是高水準的，標準的「優質先發卻問天」代表作。洋基隊在輸掉這場比賽後，如何讓賈吉快速調整打擊節奏，並活化整體打線的串聯效率，將是條紋軍在接下來系列賽的首要課題。