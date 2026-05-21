我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬刺福克斯因右腳踝痠痛（Right Ankle Soreness）狀況未見好轉，他的缺陣讓卡斯特被迫承擔了全隊進攻發動的全部壓力。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺在西區決賽前兩戰雖然成功在奧克拉荷馬的客場搶下一場珍貴的勝利，但回到聖安東尼奧的主場前夕，年輕主控卡斯特（Stephon Castle）的失誤風暴卻已悄然引爆，成為系列賽走向的致命隱憂。在西決前兩場系列賽中，合計出現驚人的20次失誤，其中在剛剛結束的G2大戰中，單場就發生高達9次失誤。雷霆隊高壓、窒息的包夾防守下，馬刺整隊的進攻節奏多次被直接打亂。如果僅從外在的數據批評卡斯特的9次失誤，顯然忽略了馬刺後場正在承受的災難性負荷。馬刺在G1歷經了雙延長賽的血戰，當時卡斯特在場上鏖戰了整整49分鐘；隨後，明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）連續第2場因傷缺陣，而另一名潛力菜鳥哈珀（Dylan Harper）又在G2第三節不幸受傷退場。在後場搭檔悉數倒下的極端情況下，原本就承擔大量持球任務的卡斯特，被迫獨自一人扛起馬刺全隊進攻發動的重任。雷霆隊主帥顯然精準地抓住了這個戰略破綻。在整個G2的防守策略中，雷霆對卡斯特實施了全聯盟最兇狠的壓迫式防守，不斷透過半場包夾、底線協防與激烈的身體碰撞來消耗他的持球體力，甚至在比賽中還出現了防守球員拉扯他頭髮卻未被吹判犯規的爭議畫面。更殘酷的是，卡斯特在防守端還被指派全場緊盯對方王牌MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。這種在攻防兩端同時面臨地獄級消耗的戰術定位，讓他在第四節的關鍵決策上，因為生理疲勞而多次出現判斷失誤。真正讓馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）頭痛的，並非卡斯特單純的失誤數字，而是馬刺正一步步踏入雷霆設計好的戰術泥淖中。卡斯特在賽後一針見血地指出，雷霆的防守非常擅長「誘惑」持球者陷入單打。在場上時，持球者往往會產生能靠個人能力創造出手空間的錯覺，但這卻完全背離了馬刺強調團隊分享球的核心哲學。強森教練對此補充表示，雷霆最恐怖的防守特質，在於他們能在第一時間將馬刺的持球者逼入人群，並在油漆區堆積大量的協防人數。這意味著馬刺在進攻端面臨的是結構性的停滯，當外線缺乏足夠的牽制力，而後場僅剩卡斯特一人持球強攻時，進攻就極易淪為低效的單打獨鬥。儘管卡斯特在G2有著正面迎著7呎長人哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）完成暴力隔扣、被美媒譽為「本季最兇殘灌籃」的高光表現，但在極致的防守戰術面前，個人的肉搏終究難以撼動整套防守體系。