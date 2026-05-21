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▲在對陣聖地牙哥教士隊的比賽中，大谷翔平以「先發投手兼第一棒指定打擊」的身份掛帥出征，比賽剛開始的第1球就讓全場沸騰，他揮棒擊出首局首打席全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊頭號球星大谷翔平，今（21）日睽違近1個月再度以「二刀流」身份亮相，先發交手聖地牙哥教士隊，投手端主投5局無失分，打擊端則是敲出本季第8轟，最終順利奪下本季第第4勝。賽後大谷坦言，已經習慣將投、打分開來看，即便要「二刀流」，也不會讓自己過度亢奮，「即使今天只是單純上場投球，我的動力也不會因此降低。」大谷翔平今日睽違近1個月，再度以「二刀流」的身份出賽，打擊方面，首打席敲出本季第8轟，總計4打數1安打、1保送，打擊率2成72；投手方面，此役大谷主投5局無失分，僅被敲出3安，送出4次三振與2次保送，防禦率降至0.73，最後道奇隊以4：0完封教士隊，大谷收穫本季第4勝。賽後大谷談到此役的表現時，他坦言到今日為止的這一週，投球的感覺一直不太好，「開賽前確實帶有一點不安，不過結果能贏下來真的太好了，但就投球內容來看，我其實覺得沒有到那麼好。」大谷指出，投球時的出手感覺本身不太理想，「我就在想，以自己內心的標準來說，今天能不能發揮出高水平的表現？這點是一直讓我覺得不夠踏實的地方。」此役投球、打擊端都有好表現，大谷說，「身為打者，就算打了1支全壘打，也很難明確知道這對贏球的貢獻到底有多大；但身為先發投手，如果能穩穩投完6局、7局且1分未失，基本上大部分的比賽都能拿下勝利。因此就單場比賽的勝負比重而言，兩者的思考方式確實是不太一樣的。」被問到自己在首局首打席開轟後再站上投手丘的感覺，大谷透露，「今天開賽前，我身為投手最主要的想法，就是絕對不能失掉分數。那之前球隊就先拿下了1分（自己打的），我覺得以開路先鋒來說，有做好一開始的工作。」大谷直言，自己已經習慣把投球、打擊分來開看，「雖然投球和打擊是同時進行的，但我一直努力讓兩者不互相影響，所以其實沒有特別去在意。」大谷表示，若球隊需要他同時「二刀流」，以今日的投、打表現來說，是最好的結果，「之後能像這樣上場的機會應該也會增加，不過，在漫長的球季中，還是要看球隊整體的狀況，可能有些選手需要打DH試試看、或者有些選手需要上場、甚至有些選手需要休息。」大谷說，自己是抱持著「臨機應變、哪種安排我都OK」的心態，完全交給球隊去調度。對於「單刀」與「雙刀」的想法，大谷表示，「即使今天只是單純上場投球，我的動力也不會因此降低；反過來說，就算今天是要投打同時上場，我也不會讓自己情緒過度亢奮。」大谷直言，「我真的就只是把這當作一項自己的職責來看待，首打席有好好完成工作，投手方面雖然投得辛苦，但也熬過5局，整體而言我覺得表現得還不錯。」