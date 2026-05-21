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▲馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）G2全場遭遇高強度肢體對抗，第四節僅拿4分。雷霆中鋒哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）成為限制「斑馬」的關鍵防守武器。（圖／美聯社／達志影像）

▲數據統計顯示，馬刺後衛卡斯特（Stephon Castle）成為NBA歷史上在季後賽「任意連續兩場比賽區間內」失誤次數最多的球員，超越哈登（James Harden）的18次。（圖／美聯社／達志影像）

雷霆系列賽做出調整，找到擊敗馬刺「反制之道」。G1馬刺長人「斑馬」Victor Wembanyama砍41分+24籃板，統治比賽，馬刺122：115擊敗衛冕軍雷霆。雷霆「雙塔」Chet Holmgren打了41分鐘7投2中攻下8分+8籃板，Isaiah Hartenstein上場12分鐘，2分、2籃板。雷霆雙塔在禁區絲毫沒能產生任何威脅，毫無存在感，更沒有製造斑馬攻防兩端壓力。G2雷霆教練Mark Daigneault做出關鍵調整和反制，Chet Holmgren防守一流、投籃精準，Isaiah Hartenstein拚搶積極、對抗性強、能扛能拽又會幹髒活。Chet Holmgren正常發揮13分+4籃板，Isaiah Hartenstein負責扛第四節，扛得斑馬痛苦不堪，第四節只得4分，斑馬全場16投8中摘下21分+17籃板，Chet Holmgren+Isaiah Hartenstein兩人全場18投9中，聯手23分+17籃板，雷霆在禁區攻防和對位成功反制馬刺。雷霆G2以122：113力克馬刺，雙塔成為箝制斑馬，在禁區創造優勢反制武器，Isaiah Hartenstein能拒能搶敢拚，用來扛斑馬最好用，Chet Holmgren防守直覺一流，投籃精準，底線跟進充滿威脅，雷霆禁區雙塔展現出競爭性和攻防效率，除了有效壓制斑馬在禁區威嚇。馬刺vs.雷霆七戰四勝系列賽目前雙方取得1：1平手，G3、G4移師馬刺主場進行。雙塔更重要的牽制力是迫使馬刺必須縮小防守圈，雷霆外線射手和空間都得到最大釋放。G2雷霆板凳球員一共投進12記三分球，三分球27投12中，三分命中率4成4，四名板凳得分達二位數，板凳五名角色球員砍進57分，讓馬刺防不勝防。斑馬第四節連拿球、接應都很困難，Isaiah Hartenstein把斑馬推得東倒西歪，全場肉搏，裁判哨音允許Hartenstein這種肢體搏鬥式拉拽推扛防守，對斑馬確實相當吃虧。但這是超級巨星必須要熬過去，並且想辦法適應季後賽哨音尺度，同時帶領隊友贏下比賽的必要成長。這個系列賽有幾個很大震撼和細節：1、斑馬在身體對抗和尺度上很吃虧，如果哨音縱容並允許雷霆這樣打，接下來系列賽馬刺和斑馬都會很難熬過去。2、雷霆角色球員包括Jaren McCain、Cason Wallace、Alex Caruso、Ajay Mitchell季後賽狀況和投籃還真好到無法解釋，湖人死的不冤，雷霆板凳和4-5個角色球員確實有獨到能力和實力。3、馬刺前兩戰失誤實在太多，尤其是主控Stephen Castle，G1失誤11次，G2失誤9次，這20次失誤大概有一半都就是內傳斑馬被防守一流的雷霆搶斷抄截。如果馬刺能每場減少3-5次致命失誤，馬刺還是可以贏下系列賽。