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比賽地點： 尼克主場（Madison Square Garden）





尼克主場（Madison Square Garden） 開賽時間： 5月22日（五）上午08：00





紐約尼克：延續延長賽反撲氣勢，禁區雙塔與哈特仍是最大底牌 隨隊記者與專家們指出，尼克在G1展現了全聯盟頂級的抗壓性。雖然開局防守端漏洞百出，但調整後，唐斯（Karl-Anthony Towns）與羅賓森（Mitchell Robinson）在禁區展現了絕對的話語權，加上「同體型最強籃板怪獸」哈特（Josh Hart）瘋狂衝搶防守籃板，徹底切斷了騎士的二次進攻。尼克目前團隊士氣與自信心都處於頂點，G2的關鍵在於能否從開局就拿出首戰下半場的防守專注度，利用無限換防限制騎士的後場發動。





隨隊記者與專家們指出，尼克在G1展現了全聯盟頂級的抗壓性。雖然開局防守端漏洞百出，但調整後，唐斯（Karl-Anthony Towns）與羅賓森（Mitchell Robinson）在禁區展現了絕對的話語權，加上「同體型最強籃板怪獸」哈特（Josh Hart）瘋狂衝搶防守籃板，徹底切斷了騎士的二次進攻。尼克目前團隊士氣與自信心都處於頂點，G2的關鍵在於能否從開局就拿出首戰下半場的防守專注度，利用無限換防限制騎士的後場發動。 克里夫蘭騎士：修正第四節斷電危機，加強球權保護與體能分配 騎士隊在G1前三節的表現堪稱教科書級別，哈登與米契爾的後場雙槍讓尼克防線吃盡苦頭。然而，球隊在第四節面對尼克高壓壓迫時，再度暴露出失誤過多與體能下滑的致命傷。次輪與活塞血戰七場的疲憊感似乎在比賽後段反噬了騎士。G2面對同樣魔鬼的主場高壓，騎士後場雙槍必須大幅減少非受迫性失誤，並在進攻端增加傳導球的流動性，避免陷入過多的單打消耗戰，方能維持整場48分鐘的競爭力。





紐約尼克：布朗森（Jalen Brunson） 尼克的核心大腦布朗森，在G1雖然遭到騎士隊防守策略的瘋狂包夾與針對性消耗，但他仍在關鍵時刻挺身而出、瘋狂砍分。值得一提的是， 騎士隊教練團的策略便是會對他持續加大防守施壓、逼迫他進行高難度的單打。 面對對方的明牌針對，布朗森在G2不僅需要維持極高水準的單打效率，更需要利用自身吸引包夾的能力，將球精準分享給外圍隊友，用解讀比賽能力摧毀騎士的防守陷阱。





尼克的核心大腦布朗森，在G1雖然遭到騎士隊防守策略的瘋狂包夾與針對性消耗，但他仍在關鍵時刻挺身而出、瘋狂砍分。值得一提的是， 面對對方的明牌針對，布朗森在G2不僅需要維持極高水準的單打效率，更需要利用自身吸引包夾的能力，將球精準分享給外圍隊友，用解讀比賽能力摧毀騎士的防守陷阱。 克里夫蘭騎士：哈登（James Harden） 騎士隊的傳奇指揮官哈登，在G1上半場完美掌控節奏，但下半場及延長賽在尼克阿奴諾比（OG Anunoby）與布里吉斯（Mikal Bridges）的連線伺候下，體能遇到極大瓶頸。首戰結束後，尼克主帥布朗也公開放話，點名哈登進行單打防守考驗是策略之一，會繼續消耗這位36歲老將的體力。 面對尼克防守端的「針對性軍備競賽」，哈登在G2必須更聰明地分配體能，並用歷史級別的傳球智商與外線外線冷箭進行回應，這場新舊全明星控衛的正面單打對決，將直接左右G2的戰局。





22分大逆轉後的心理戰： 尼克能否在G2延續首戰延長賽大勝11分的瘋狂氣勢，一鼓作氣擊潰對手？而痛失好局的騎士，心理層面能否迅速調適並做出有效反擊？



布朗森 vs. 哈登的「被點名單打」大戰： 兩隊明星控衛在賽後都被對方教練團公開點名，G2誰能在對方針對性的包夾與單打消耗戰中，維持更高的進攻與組織效率？



騎士體能與失誤控制： 騎士能否克服首戰第四節的體能崩盤、減少非受迫性失誤，抵擋住由阿奴諾比與布里吉斯築成的紐約窒息外線壓迫？



禁區籃板控制權： 唐斯與羅賓森組成的尼克籃板鐵壁，在G1後半段徹底主宰比賽。騎士雙塔能否在G2挺身而出，守住禁區生命線？





紐約尼克： 無重大傷兵。





無重大傷兵。 克里夫蘭騎士： 無重大傷兵。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:00 AM 克里夫蘭騎士 vs. 紐約尼克 (G2)

NBA 2026年季後賽東區決賽第二戰即將開打！台灣時間5月22日，紐約尼克將繼續坐鎮魔鬼主場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden），與克里夫蘭騎士展開系列賽第二戰。在G1中，尼克展現了恐怖的韌性，硬是克服全場最多高達22分的落後，一路殺進延長賽並以11分之差完成驚天大逆轉。目前取得1：0領先的尼克誓言捍衛主場，而與勝利擦身而過的騎士隊則必須在客場全力反撲，全面引爆東區天王山的關鍵時刻。✳️在東區決賽首戰中，紐約尼克一度被騎士隊的外線神準與流暢進攻打得措手不及，陷入22分的巨大落後。然而，這支正處於巔峰的尼克隊沒有放棄，在主場球迷的震耳欲聾的吶喊聲中，憑藉下半場令人窒息的防守與攻防轉換，成功將比賽逼入延長賽，最終更以11分之差勝出，將季後賽連勝紀錄堆高至恐怖的8連勝。G2 繼續在主場作戰，總教練布朗（Mike Brown）肯定會要求全隊維持首戰末節的防守強度，拒絕在開局重蹈覆轍，目標將領先擴大至2：0。對於克里夫蘭騎士而言，G1的失利無疑是極其苦澀的。他們在前三局展現了完全宰制戰局的進攻火力，卻在第四節攻守兩端無預警斷電，最終在延長賽崩盤。儘管客場首勝飛了，但騎士隊也透過前三節證明了自己絕對具備拉下東區大魔王實力。在面臨0：1落後的逆境下，歷史級傳奇控衛哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）必須要在G2重新穩住球隊節奏。全隊已進入緊繃的作戰狀態，誓言要在麥迪遜廣場花園搶下一場勝利，奪回主場優勢。✳️✳️✳️ 觀戰重點✳️ 傷兵名單✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：