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2026年美加墨世界盃開踢在即，各國國家隊的全新戰袍紛紛亮相。然而，每當南美傳統強權烏拉圭隊出場時，資深球迷總會注意到一個有趣的現象：國際足總（FIFA）通常規定，國家隊球衣上的星星數量代表奪得世界盃冠軍的次數，例如巴西隊有5顆星、阿根廷隊有3顆星，但明明歷史上只贏得過2次世界盃冠軍的烏拉圭，球衣胸前卻赫然繡著「4顆星星」。這多出來的2顆星究竟從何而來？背後其實藏有一段關於現代足球發展史的特殊典故。要解開這4顆星的謎題，時間必須倒回100年前。世界盃足球賽是在1930年才舉辦第一屆，但在世界盃誕生之前，全球最高水準的國家隊足球賽事，其實是四年一度的夏季奧林匹克運動會。在1920年代，國際足總與國際奧委會達成協議，由國際足總全面接管並組織奧運會的足球賽事。當時雙方約定，奧運足球賽將依照國際足總的規則進行，凡是獲得奧運足球金牌的隊伍，即等同於獲得「世界冠軍」的頭銜。而在那個歐洲與南美足球剛開始全面交流的黃金年代，烏拉圭隊堪稱地表最強球隊，他們分別在1924年巴黎奧運與1928年阿姆斯特丹奧運連續兩屆摘下金牌。這兩座奧運冠軍，在當時的歷史背景下，就是無庸置疑的世界第一。隨後在1930年，國際足總正式創辦第一屆世界盃足球賽，主辦國正是當時的足壇霸主烏拉圭。烏拉圭最終在決賽擊敗阿根廷，順利捧起史上第一座世界盃獎盃（雷米金盃）。20年後的1950年巴西世界盃，烏拉圭再度創造「馬拉卡納之痛」神話，擊敗地主巴西，奪得隊史第二座世界盃冠軍。因此，烏拉圭官方與足球協會認為，他們在1924年和1928年獲得的奧運金牌，其含金量與重要性等同於後來的世界盃。這項「4顆星」的堅持並非烏拉圭一廂情願。過去烏拉圭足協曾多次向國際足總據理力爭，事實上國際足總也並未強制對星星的數量設定嚴格標準，因此最終也沒有把星星「扣回來」。曾獲得過世界杯冠軍的8個國家中有7個國家按照世界盃冠軍次數印上了星星。只有烏拉圭例外。目前巴西隊5次奪冠高居第一；德國、義大利有4次；衛冕軍阿根廷有3次；法國、烏拉圭則有2次。