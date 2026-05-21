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中華職棒統一7-ELEVEn獅洋投銳力獅（Denyi Reyes）本季前4場表現出賽，不僅奪下2勝，防禦率更只有1.13，不過昨（20）日遭到富邦悍將狙擊，主投6局失7分（5分責失），防禦率上漲至2.40。獅隊總教練林岳平今（21）日賽前受訪時指出，悍將有針對銳力獅的投球模式去攻擊，且達到很好的效果，「他是控球很好的投手，悍將都在第1球就攻擊，且都是有效擊球。」銳力獅一軍前4先發，繳出2勝1敗，防禦率1.13的優異成績，每場最多失分僅1分，前役首度遭遇悍將卻被重擊，前3局失掉3分，雖然4至6局無失分，但7局下續投時，又遭悍將狙擊，沒能解決出局數就退場，總計主投6局失7分（5分責失），最終吞下本季第2敗，防禦率也上升至2.40。針對銳力獅前役的投球內容，獅隊總教練林岳平發現，悍將有針對銳力獅的投球模式進行有效的攻擊，「他其實是控球很好的投手，」餅總直言，銳力獅前役投完5局僅用50幾顆球，但已經失掉了3分，「是蠻不尋常的內容。」餅總指出，銳力獅前役投到第7局中途退場，算是吃了長局數，但過程中對方打線都有掌握投手的投球以及搶好球的位置，「不管球的位置或球種，他們都有效做攻擊，也有可能銳力獅第1顆好球的位置太甜了。」此外，餅總也認為前役主審的好球帶是一項因素，「昨天的主審在邊角球的判定上很精準，銳力獅擅長讓球在好壞球邊緣游走，但昨天主審都沒有「舉」（判好球），投手就沒佔到任何便宜。」餅總也說，不能因為對手都攻擊第1球而閃躲，反而是要要求球的位置更精準，「他度過了4、5、6局沒失分，但到第7局又被掌握一波，（比賽）中途確實有做修正並得到效益。」不過餅總也說，「富邦近期的打擊狀況對我們確實是有威脅性的。」