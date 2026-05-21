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中華職棒富邦悍將日籍洋投阿部雄大昨（20）日先發面對統一7-ELEVEn獅，主投7局失1分，奪下2連勝，防禦率僅0.68，獅隊總教練林岳平今（21）日指出，阿部的控球、變化球不錯，加上又是左投，在台灣會有一定的生存能力，「最起碼能扮演好3、4 號洋將的角色。」悍將總教練後藤光尊則說，阿部放棄原本在社會人名門球隊ENEOS的職涯，選擇來台灣打職棒，「確實是非常需要勇氣的一件事。」阿部前役首度遭遇猛獅打線，主投7局失1分，僅被敲出2安含蘇智傑1轟，另外送出6次三振，拿下一軍2連勝。獅隊總教練林岳平今日賽前談到交手阿部的心得，「控球、變化球都不錯，又是左投，在台灣有一定的生存能力。」餅總指出，阿部的的曲球、滑球、指叉球都能投在很低的位置，加上有速度跟控球，在中職生存不會差到哪，「最起碼能扮演好3、4 號洋將的角色。」阿部這2戰精彩的表現，未來是否會成為中職洋將的管道，餅總認為，必需要深入日本棒球環境才能去找，「富邦有很多日本教練和資源，有較多管道得到這類資訊。在我們隊裡較少，但不代表這種球員來台灣就一定會成功，背後還有很多因素。」阿部來台前是效力日本社會人名門ENEOS，近2年成為球隊主力投手，去年日職選秀落榜後，毅然決然來台發展，一軍前2場先發合計13.1局僅失1分，防禦率0.68。悍將總教練後藤光尊直言，去海外打球是一件很辛苦的事情，「他原本所屬的是頂尖的一流社會人球隊，在那種環境下要放棄安定的職涯，跳出來到台灣挑戰職棒，確實是非常需要勇氣的一件事。」