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中華職棒統一7-ELEVEn獅近期打擊端低迷，團隊打擊率2成37僅贏過樂天桃猿，雖然還在A段班，但打線若不甦醒，隨時會被後方的台鋼雄鷹超越。獅隊總教練林岳平今（21）日直言，過往的主力選手邱智呈、林佳緯以及潘傑楷目前還不夠活躍，需要寄望近況好以及年輕選手，不過談到陳傑憲、蘇智傑時，餅總一時順口，差點脫口說出「林安可」，讓現場嚴肅的氣氛充滿歡笑聲。獅隊目前打完35場比賽，以18勝16敗1和排名A段班第3，不過近期打擊狀態低迷，賽前團隊打擊率僅2成37。獅隊總教練林岳平直言，陣中有些選手原本應有的能力沒穩定發揮，「我們一直在利用短期狀況好的球員來彌補球隊弱點。」餅總指出，邱智呈、林佳緯以及潘傑楷等球隊主力，目前的進況與攻擊端還不夠活躍，「要寄望更年輕或是以守為攻的球員，這會讓球隊比較困難。」不過餅總接下來一句話，讓嚴肅的氛圍瞬間充滿歡笑聲，「或是寄望（陳）傑憲或安....或（蘇）智傑的能力，其實不應該是他們這幾人，是本身高安打、高上壘且具破壞力的球員表現確實不夠好。」餅總差點說出口的，正是今日旅日的西武獅隊林安可。潘杰楷本季出賽33場，105個打數僅敲出24安、2轟，打擊率2成29；林佳緯本季出賽7場，26打數敲出3安，打擊率1成15；邱智呈本季出賽26場，62打數敲出8安，打擊率1成29，目前在二軍調整。此外日前因傷下二軍休養的洋投喬登（Jordan Balazovic）將在24日於二軍登板，餅總說，「原本想讓他留在一軍，但因為升降的關係，怕錯失不好的節奏，先讓他在二軍完成賽事，等篤定後再做安排。」餅總指出，喬登是二頭肌發炎，目前正在提升球數的階段，在這之中會有不可控的因素，「所以利用調整升降（天數）把風險降低，如果週日投完沒問題，下週就能回一軍。」