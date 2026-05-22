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奧克拉荷馬雷霆隊球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在本周剛風光蟬聯NBA年度MVP，但這份榮耀在今年季後賽征程中，卻引發了鋪天蓋地的質疑。面對聖安東尼奧馬刺隊，亞歷山大首戰全場23投僅7中，攻下24分，其低迷的投籃表現與他在季後賽展現的統治力落差，讓不少網友與媒體砲轟他是「史上最沒價值的MVP」。儘管亞歷山大本季例行賽繳出誇張的場均 31.1 分、55.3% 投籃命中率，完美展現超級巨星價值，但進入季後賽後，他不僅外線命中率跌至 31.6%，根據《Underdog Sports》的最新統計數據，亞歷山大今年季後賽的「在場/離場淨效率值」（On-Off Net Rating）竟高達-35.6，這項數據在目前所有存活於季後賽的合格球員中排名墊底。這份數據成為了反對者的強力武器，網路輿論瞬間引爆，甚至將他與湖人隊的唐西奇（Luka Dončić）進行殘酷比較。球迷們紛紛在社群媒體上標記亞歷山大為「假MVP（Fake MVP）」，更有憤怒的網友嘲諷：「盧卡（唐西奇）絕對不會打出這種數據」、「歷史上最沒價值的 MVP」。針對亞歷山大的低迷表現，網路上的惡評更是不留情面。有網友將他貼上「A+等級的角色球員」標籤，直指他只是在雷霆這支「超級豪華球隊」中體系運作下的受益者，離開了戰術包裝，其價值便顯得名不符實。這些批評聲浪指出，亞歷山大在季後賽面對高強度防守時，外線投射能力不足的問題被無限放大。尤其在西區決賽對陣文班亞馬（Victor Wembanyama）坐鎮的馬刺隊時，亞歷山大無法像過往那樣輕鬆切入得分，面對馬刺針對性的包夾，他顯得束手無策，首戰23投7中後的低效率表現，成為了他本季形象最大的破口。雖然沒有人會真的完全否定一位蟬聯MVP球員的實力，但亞歷山大目前所面臨的質疑，無疑是其職業生涯最大的一道考驗。他不僅需要帶領雷霆在系列賽中扳回一城，更需要證明那負數的淨效率值只是短暫的季後賽波動，而非他的真實體質。不過SGA在第二場比賽24投12中拿全場最高30分， 手感已經回溫，現在對其MVP身分做出質疑，似乎還言之過早。