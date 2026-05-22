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NBA西區決賽迎來第二場激戰，奧克拉荷馬雷霆隊今晚在主場展現頑強韌性，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下30分、9助攻的帶領下，以122：113擊退聖安東尼奧馬刺隊，將系列賽戰局扳成1：1平手。雙方隨即將移師聖安東尼奧，進行關鍵的第三戰。然而，這場勝利的代價極其高昂，兩隊主力核心接連受傷，為後續賽程埋下巨大的變數。雷霆隊今日打出教科書般的團隊籃球。除了亞歷山大的穩定輸出，卡魯索（Alex Caruso）貢獻17分與5次助攻，哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）則在禁區展現驚人宰制力，繳出10分、13籃板的雙十數據，有效限制了文班亞馬（Victor Wembanyama）的禁區影響力。雷霆替補席整場狂轟57分，成為擊潰馬刺防線的關鍵。馬刺隊儘管在福克斯（De'Aaron Fox）持續缺陣的情況下，仍由卡斯特（Stephon Castle）攻下25分、瓦賽爾（Devin Vassell）貢獻22分，以及文班亞馬繳出21分、17籃板、4阻攻的優異成績單，但全場慘重的失誤次數成為致命傷，讓雷霆多次透過轉換快攻拉開比分。比賽最令人擔憂的焦點，在於雙方核心球員的傷勢。馬刺隊不僅主控福克斯持續缺陣，頂替先發的「新鬼切」哈珀（Dylan Harper）也在本場因右腿傷勢提前退場；雷霆隊方面，陣中大將傑倫·威廉斯（Jalen Williams）同樣在首節後因左腿筋拉傷宣告離場，兩人何時能回歸戰場仍是未知數。對於傷情頻傳，馬刺球星文班亞馬賽後受訪時語氣顯得沉重且直率。他直言球隊在缺乏兩名關鍵持球手的情況下，應對顯得極為生疏，特別是過多的失誤與對比賽計畫的執行不力，「我們的應對很不理想，在場上沒有給予持球手足夠的協助，也沒能保護好球權。」文班亞馬強調，面對雷霆高強度的肉搏戰，馬刺全隊必須更加團結與沈著，「我們必須信任球探報告，提早做好準備，這不僅僅是戰術問題，更是一場拼勁的對決。」文班亞馬對卡斯特的好勝心給予高度肯定，但他也承認，面對對手替補席源源不絕的火力，馬刺若無法保護球權並維持防守穩定性，將無法發動賴以維生的轉換快攻。隨著系列賽將移師聖安東尼奧，馬刺隊若無法在第三戰前修補後場戰力缺口，雷霆隊氣勢如虹的板凳深度與亞歷山大的穩定發揮，將對馬刺構成極大威脅。這場西區決賽已不僅是戰術的拉鋸，更演變成了兩軍陣容深度的殘酷對決。