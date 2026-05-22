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洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平21日在客場對陣教士隊的比賽中，再次展現他作為當今棒球界「二刀流」的絕對統治力。他不僅在首局首打席轟出本季第8號全壘打為自己打下援護，隨後更以先發投手身份主投5局無失分，摘下本季第4勝，賽季防禦率下修至驚人的0.73。這份恐怖的數據，讓大谷翔平衝擊賽揚獎（Cy Young Award）的話題再度被炒熱。大谷翔平本季在投手丘上的表現，已不能單純用「優秀」來形容，而是「歷史級別」。棒球專家丹·克拉克（Dan Clark）指出，大谷目前的防禦率加權指數（ERA+）高達544，這意味著他比聯盟平均投手優秀了444%。這項數據被譽為是「104年來最強」，若大谷能維持此步調，他賽季末的勝場貢獻值（WAR）預計將達到+13.9，這將是自 1923 年「棒球之神」貝比·魯斯（Babe Ruth）以來，單季最高的WAR紀錄。對於一般大聯盟投手而言，WAR 達到2.0屬先發水準，5.0即為明星等級，8.0則是MVP等級，而大谷目前展現的數據已超越了這些定義。儘管大谷目前的數據耀眼，但關於他是否能奪下投手最高榮譽「賽揚獎」，輿論仍有討論空間。由於投手獎項通常重視投球局數（Innings Pitched），美國媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）轉述了 MLB 網路分析師哈洛德·雷諾茲（Harold Reynolds）的觀點，直指大谷奪獎的關鍵前提：「防禦率必須保持在1.00以下。」雷諾茲分析認為，若大谷的防禦率能維持在1.00以下的歷史級水準，即便他的總投球局數不如傳統先發投手的200局，選票仍極可能向他傾斜。「若他能持續以5到7局的超高水平壓制對手，屆時總投球局數的多寡將不再是賽揚獎的絕對門檻。」儘管全美陷入狂熱，大谷翔平賽後受訪時依然保持一貫的冷靜。對於今日的投球表現，大谷坦言：「其實我感覺今天的投球手感並不是特別好，甚至感到有些不安，但最終能贏下比賽還是很高興。」談到「二刀流」同時出賽的壓力，大谷則視其為職業本分：「我並沒有因為要同時擔任投打兩職而感到情緒過度起伏，這就是我的一份工作，一個必須完成的角色。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）則對愛將給予高度評價：「大谷想贏得賽揚獎、想幫助球隊奪冠、想在打擊端有所貢獻，而目前為止，他正在實現這所有的一切。」