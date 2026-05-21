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洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今（21）日作客教士比賽中，以先發第 1 棒、投手兼指定打擊的「真．二刀流」身分登場，打擊端首打席就開轟、投手端則主投5局無失分，賽後道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）卻認為，大谷翔平今天投手端狀態不佳，但仍找到贏球辦法，「他今天球威稱不上是個人最佳狀態，但他總能找到方法，在需要的時候抓下出局數。」大谷翔平此役用88球主投5局、僅被打出3支安打、送出4次三振且力保不失分，展現出強大壓制力，封鎖同分區的宿敵。打擊端，首局首打席就把球掃出右外野大牆外，用一發「首球首打席全壘打」親自為自己打下分數。不過，道奇總教練羅伯斯賽後接受《Sports Net LA》訪問時卻坦言：「這是一場投得有些艱難的比賽。」事實上，大谷翔平從比賽前半段用球數就偏多，第4局和第5局也都曾被對手攻佔得點圈。特別是在道奇3：0領先的5局下半，大谷翔平面臨1出局滿壘被逆轉危機。所幸他只用1顆球就讓塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出雙殺打瓦解危機。當下羅伯斯認為「已經是極限了」，因而將大谷翔平換下場，但他也看到後者當下表情依舊充滿高昂鬥志。時隔約1個月再度重現「真．二刀流」，大谷翔平在投打兩端都展現出影響力。身為客隊先發投手，卻在比賽首球就轟出首球首打席全壘打，是大聯盟歷史上首見壯舉。羅伯斯也再次強調，大谷翔平即使在投手端狀態不佳時，也能全身而退的厲害之處，「可以看得出來，他嘗試控制速球的出手力道，在調節體力的同時，到關鍵時刻又能再次把狀態提升上來。」羅伯斯坦言，大谷翔平今日球威稱不上在最佳狀態，但他總能找到方法，在需要的時候抓下關鍵出局數。「這場比賽對他來說確實投得很辛苦，但他能巧妙地運用其他變化球、改變配球組合，進而紮實地解決打者，這正是他的厲害之處。」本場賽後，大谷翔平防禦率進一步下降至0.73。此外，每局被上壘率（WHIP）僅0.84、被打擊率更低至1成63，打擊端，近7場打擊率高達5成、2支全壘打、10分打點、上壘率6成06、長打率9成62。