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中華職棒富邦悍將今（21）日持續在新莊主場迎戰統一7-ELEVEn獅，此役悍將在前2局就攻破獅隊先發投手郭俊麟的投球，靠著王苡丞的3分砲帶動攻勢，2局攻下5分，加上先發投手李東洺7局無失分好投，終場悍將就以6：2擊退獅隊，收下本季第20勝，改寫2019年41戰20勝的紀錄，寫球團成軍10年最速20勝紀錄。悍將今日推出李東洺交手獅隊郭俊麟，開賽悍將先發制人，兩出局後張育成、范國宸接連獲得保送，王苡丞把握得點圈機會，從郭俊麟手中敲出3分砲，本季首轟出爐，替悍將取得3：0領先。2局下悍將攻勢再起，戴培峰在一出局後獲得保送，並藉由池恩齊的三壘安打回到本壘攻下第4分，隨後申皓瑋補上高飛犧牲打，悍將取得5：0領先。3局下悍將單局敲出3安攻佔滿壘，但王念好與戴培峰未把握拉開分差的機會，接連被郭俊麟解決，留下滿壘殘壘。7局下悍將追加保險分，張育成、范國宸連續選到保送，兩出局後林澤彬擊出帶有打點的適時安打，悍將取得6：0領先。李東洺此役主投7局無失分，僅被獅隊敲出5支零星安打，8局上悍將啟用牛棚，賴鴻誠中繼1局無失分。9局上廖任磊登板「關門」，卻未能解決打者，讓獅隊攻佔滿壘，悍將緊急換投，李吳永勤登板「拆彈」，獅隊也啟用代打部隊，陳鏞基高飛犧牲打追回1分，隨後陳聖平敲安，再度攻佔滿壘，迫使悍將單局第2次換投，張奕登板救援，讓李丞齡敲出滾地球出局，獅隊換回1分，不過張奕保送陳重羽，獅隊第3度攻佔滿壘，最後張奕解決林佳緯，抓下此役最後1個出局數，終場悍將就以6：2擊退獅隊，取得本季第20勝。悍將今日贏球，開季34戰拿下20勝，改寫2019年41戰20勝的紀錄，寫球團成軍10年最速20勝紀錄，值得一提的是，悍將去年上半季僅拿21勝，明日作客桃園，只要擊退樂天桃猿，就追平去年上半季的勝場數。李東洺開季7場先發奪下5勝，暫居聯盟勝投王。