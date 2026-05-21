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洛杉磯道奇今（21）日客場挑戰聖地牙哥教士，靠著大谷翔平投打發揮，終場4：0完封取勝，在這場國家聯盟西區龍頭的關鍵三連戰中，最終取得2勝1敗優勢，並將勝差擴大至1.5場，賽後美國數據分析網站《OptaSTATS》於X上公布道奇本季客場前25場數據：包含「豪取16勝」、「淨勝分+80分」、「36支全壘打，比對手多出整整一倍」，成為MLB近124年首支同時達標上述3項數據的球隊。道奇本場再度於客場取勝，戰績來到31勝19敗，客場強大程度更達到歷史級別。《OptaSTATS》在官方X上就分享一組關於道奇本季客場前25場的數據，顯見球隊本季客場成績屬於現象級別。根據該文指出，道奇本季至今在客場打的25場比賽中，豪取其中16勝，勝率高達64%，期間累積得失分差（淨勝分）達到壓倒性的+80。更誇張的是，他們在客場擊出36支全壘打，投手端則被打出18轟，正好比挨轟數多出1倍。道奇也成為MLB大聯盟歷史上，首支能在球季前25場客場比賽中，同時達成以下3項條件的球隊：一、拿下至少16勝二、得失分差至少+80三、全壘打數多出一倍沒錯，這在過去超過100年來，沒有任何球隊同時達標3項紀錄，追溯歷史，大聯盟歷史上僅有1902年的匹茲堡海盜曾達成過，換句話說，道奇本季開季客場表現，已經締造睽違124年的首見壯舉。