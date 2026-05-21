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大谷翔平今（21）日二刀流出戰，首打席開轟加5局無失分，率領洛杉磯道奇4：0完封聖地牙哥教士，奪下本季第4勝。讓生涯204勝的道奇前傳奇名投赫西瑟（Orel Hershiser）坦言，見證到一場歷史級別的表現，一旁的主播喬·戴維斯（Joe Davis）則羨慕地說道，「他完美扮演好人生中所有角色，包含一位丈夫、父親，以及小狗的主人。」大谷翔平本場首打席就鎖定教士先發投手瓦斯奎茲（Randy Vasquez）首球，扛出右外野全壘打，為本季第8轟，投手端則主投5局無失分退場，最快球速飆到100.2英里（約161.2公里），防禦率下降至恐怖的0.73。大谷翔平本場表現，受到道奇官方轉播台「SportsNet Los Angeles」一致讚賞，生涯204勝名投赫西瑟賽前就預測：「我們今天很有可能見識到一些非常特別的歷史畫面。」主播喬·戴維斯則說，「他完美扮演好人生中所有角色，包含一位丈夫、父親，以及小狗的主人。」前大聯盟球員赫爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）則分析，「他雖然陷入了困境，但他從不屈服。大家有看到雙殺瓦解危機時，他的情緒起伏嗎？大谷翔平很清楚那可能就是他面對的最後一名打者，所以他毫無保留。」擔任球評的2050安名將岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）則笑說，「他在關鍵時刻展現出極其沉穩、精彩的投球表現。」