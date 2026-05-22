我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的日籍投手佐佐木朗希（Roki Sasaki），在近期對陣洛杉磯天使隊的比賽中繳出了大聯盟生涯的代表作。他先發登板主投7局僅失1分，並狂飆出大聯盟生涯單場新高的8次三振。然而，這場精彩的優質先發過後，擔任該場比賽搭檔的捕手拉辛（Dalton Rushing）卻在媒體訪問中給出了嚴厲評價，他直言這並非佐佐木上限，希望他能夠繼續自我要求自不。在這場比賽中，佐佐木朗希展現了極佳的投球控制力，全場僅被敲出4支安打，過去一直被視為課題的「直球被擊球品質」，在此戰中得到了顯著改善。此外，他新研發的滑球（Slider）更是威力十足，成為三振對手的關鍵武器。佐佐木朗希賽後表示：「關於直球，我希望能追求更快的球速。至於其他球種，目前的投球手感相當不錯。」他同時感謝捕手拉辛的引導，「拉辛的配球真的非常棒，多虧了他，我才能順利完成這場投球任務。」儘管投出了生涯代表作，搭檔捕手拉辛在接受美國媒體《道奇國度》（Dodgers Nation）採訪時，語氣中卻藏著對佐佐木更高的期待。他直言：「對於朗希來說，維持這樣的勢頭固然重要。但與此同時，他顯然還有『向上提升的空間』。我們很清楚，這絕對不是他的極限。」這與其說是批評，更像是一種嚴苛的期許。拉辛強調，佐佐木朗希在投球細節上仍有成長餘地，意指這位來自日本的強力右投，若能在球速與配球節奏上更進一步，未來將有望成為道奇先發輪值中更具統治力的王牌。