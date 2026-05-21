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NBA西區決賽風雲變色，聖安東尼奧馬刺隊在G2賽後不僅面臨1比1戰平的壓力，陣中新秀後衛哈珀（Dylan Harper）更傳出重傷噩耗。這位剛入選本季NBA年度新秀第一隊的未來之星，在第四節因右腿筋不適提前退場，馬刺球團已證實他將於周五在聖安東尼奧接受核磁共振（MRI）檢查，以釐清確切傷勢。根據醫學專家的分析，腳筋如果是一級拉傷可能要休養1-2周，2級則會報銷，而不管是哪一種，都將對馬刺本輪系列賽戰力造成重大打擊。哈珀在G2首發出賽25分鐘，繳出12分、2籃板、3助攻的表現，卻在一次搶籃板落地後痛苦倒地，隨即由防護員攙扶離場。這對目前已因右腳踝扭傷缺席兩場系列賽的主控福克斯（De'Aaron Fox）來說，無疑是重擊。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）受訪時語帶保留，並透露福克斯目前雖極度渴望回歸，但球隊醫療團隊為了避免他復發加重傷勢，仍持審慎態度。ESPN資深記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，隨著哈珀與福克斯雙雙受傷，馬刺目前的後場陣容已薄弱到極點，只能仰賴卡斯特（Stephon Castle）苦苦支撐，但卡斯特在前兩戰累計多達20次失誤，顯示其負擔過重。面對哈珀的傷勢，運動醫學專家埃文·傑佛瑞斯（Dr. Evan Jeffries）透過賽事畫面進行了初步研判。他指出哈珀觸摸的部位明確指向「右腿筋（Right Hamstring）」，若經檢測確認為拉傷（Strain），輕微緊繃得每日觀察（Day to Day）。一級拉傷需休養1至2周，二級拉傷：需休養3至6周。另一位醫學專家大衛·趙（Dr. David J. Chao）則持更悲觀態度，透過重播影像分析，他認為哈珀在起跳瞬間明顯出現腿筋拉傷跡象，「極大機率將錯過後續多場關鍵賽事」。若哈珀最終被確診為二級拉傷，他將幾乎確定缺席剩餘的西區決賽。除了馬刺，雷霆隊的戰況同樣不明朗。陣中主力傑倫·威廉斯（Jalen Williams）亦在G2確診為左腿筋緊繃，且賽後球隊拒絕給出明確回歸時間表。ESPN記者布萊恩·文霍斯特（Brian Windhorst）形容，這場系列賽現在已成為一場「生存意志大戰」，兩隊主力核心接連在腿筋部位倒下，這對於要求高強度折返與轉換進攻的西區決賽節奏而言，無疑是一場災難。馬刺隊目前正處於戰力最匱乏的低谷，若MRI檢查結果不樂觀，強森教練將必須在G3嘗試極限調度。