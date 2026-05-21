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▲人氣角色Quokka也將擔任主題日開球嘉賓，親自站上投手丘開出第一球。這將是Quokka首度參與職棒開球合作。（圖／樂天桃猿提供）

▲人氣韓援廉世彬演繹「Quokka棒球套裝」棒球帽。（圖／樂天桃猿提供）

▲人氣韓援廉世彬與球星陳冠宇，一起穿上「Quokka棒球套裝」拍攝宣傳照。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒樂天桃猿將於5月29日至5月31日在樂天桃園棒球場舉辦《轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG》主題日，攜手人氣角色DINOTAENG推出3日限定企劃。這次不只將DINOTAENG IP變身棒球選手，更將迎來Quokka再度出場，從角色現身、球場佈置到限定商品，全面打造專屬主題日，人氣韓援廉世彬也穿上「Quokka棒球套裝」甜美宣傳。本次活動亮點之一，是 Quokka將於樂天桃園棒球場舉辦見面會，與粉絲近距離互動。除此之外，Quokka也將擔任主題日 開球嘉賓，親自站上投手丘開出第一球，這也是 Quokka首度參與職棒開球合作。從見面會到站上投手丘開球，Quokka的現身安排也成為本次活動最具話題性的亮點之一。除了角色現身，活動期間球場也將同步換上DINOTAENG 主題佈置，讓樂天桃園棒球場成為三天限定的打卡現場。週末球迷進場還可獲得 DINOTAENG 限定贈品氣球，週六週日還提供不同款式，從入場到觀賽，都能感受完整主題氛圍。這次主題日不只是一場聯名活動，更是將角色魅力直接帶進球場現場。對粉絲來說，無論是拍照、互動或進場感受氣氛，都是這次活動不能錯過的重點。配合主題日登場，樂天桃猿也同步推出多款 DINOTAENG 棒球主題商品，且皆為 本次檔期限定販售，並非常態商品，錯過這次就不再販售。本次推出品項包含 DINOTAENG主題球衣、老帽、刺繡卡套、主題球場杯套等等。整體設計將棒球元素與DINOTAENG一貫的療癒風格結合，不只保有角色聯名的辨識度，也兼顧日常使用性與收藏價值。身為球迷一定要收藏這款和棒球結合的獨家限定款式。商品販售通路方面，活動期間可於桃園球場三壘側戶外廣場選購，並於進場即開始營業；此外，也可透過Rakuten Monkeys網路商城（樂天市場獨家）購買，或前往環球購物中心板橋店一樓、環球購物中心桃園A19四樓百貨專櫃選購，讓無論是否進場，都有機會收藏這次限定推出的棒球主題商品。從DINOTAENG偶裝出席、Quokka見面會、現身開球，到整座球場的主題化佈置與限定販售商品，《轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG》將於5月29日至31日在樂天桃園棒球場登場。更多活動資訊，請鎖定Rakuten Monkeys官方社群。